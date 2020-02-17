IT и Телеком 30 минут назад

В "Дію" хотят интегрировать платежки за ЖКХ

С момента запуска этого мобильного приложения его скачали более 1 млн пользователей

В "Дію" хотят интегрировать платежки за ЖКХ В "Дію" хотят интегрировать платежки за ЖКХ
Фото: Апостроф

Квитанция за коммунальные услуги будет показываться в электронном приложении "Дія".

Об этом сообщила заместитель председателя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы хотим, чтобы в электронное приложение "Дія" приходила платежка", — сказала Ковалив.

Напомним, 6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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За 4 дня с момента презентации приложения (с 6 по 10 февраля), приложение "Дія" загрузило более миллиона пользователей.

По состоянию на 14 февраля в приложении были доступны только водительские удостоверения. Но впоследствии разработчики обещают добавлять и другие опции. 

В частности, Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

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