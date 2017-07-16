В Днепропетровской области построят речной элеватор за $3 млн

16 июля 2017, 17:02
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В Синельниковском районе Днепропетровской области вскоре начнется строительство зернового речного элеватора

В Днепропетровской области построят речной элеватор за $3 млн | АПК | Дело Увеличить картинку

В селе Запорожец Синельниковского района Днепропетровской области вскоре начнется строительство зернового речного элеватора стоимостью более $3 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

По словам советника председателя Днепропетровской ОГА Юрия Голика, проект реализуют местные фермеры.

Отмечается, что подготовка фундамента под комплекс начнется осенью 2017 года. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2018 год.

Новый элеватор будет вмещать до 17 тысяч тонн зерна. Ежесуточно он сможет принимать 20 грузовиков с этой продукцией.

По словам одного из инвесторов Владимира Роя, новый элеватор позволит не только транспортировать зерно рекой, но и работать с заказчиками напрямую, без сельхозтрейдеров.

"В Синельниковском районе 120 тысяч гектаров пахотных земель, из них 40 км тянутся вдоль реки Днепр. Но, к сожалению, нет ни одного речного терминала, откуда можно было бы отгружать зерно. Мы выращиваем 300 тысяч тонн пшеницы, ячменя, кукурузы, 100 тысяч тонн подсолнечника. Чтобы экспортировать продукцию без посредников, производители Синельниковщины решили построить элеватор вблизи реки. Баржи, которые будут грузиться здесь, смогут доходить до Индии", — рассказал он.

По материалам: ПроАгро
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Теги: зерно , апк , инвестиции

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В Днепропетровской области построят речной элеватор за $3 млн | АПК | Дело
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