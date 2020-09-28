В ЕС по зеленому тарифу платят те, у кого много выбросов СО2, — Денис Морозов

"Зеленый" электроплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" платит за передачу электроэнергии "Укрэнерго" по обычному тарифу и не пользуется преимуществами "зеленой металлургии". Об этом в интервью отраслевому агентству ExPro рассказал директор по финансам и экономике "Интерпайп" Денис Морозов. "Интерпайп Сталь сейчас оплачивает обычный, а не льготный тариф. То есть, с 1 ноября вся группа "Интерпайп", как и другие потребители в Украине, получит рост тарифов "Укрэнерго" в 3 раза", — говорит Морозов.

По его словам, компания не использует недавно принятую норму о "зеленой металлургии", потому что нужно пройти множество процедур. "Критерии очень непростые: нужно показать, что у предприятия выбросы СО2 не превышают 250 кг на тонну стали. При этом обычная мартеновская и доменная печь дает 2 тонны выбросов СО2 на тонну стали. Это не просто доказать, что у нашего предприятия всего 250 кг", — говорит Морозов.

При этом, подчеркивает топ-менеджер компании, для металлургии это очень низкий показатель. "Это в 8 раз меньше, чем доменное производство. И если брать ЕС, который поставил себе целью снизить выбросы почти на 70% до 2050 года (с 700 тонн СО2 до 250 тонн СО2 на тонну стали), то только заводы, которые вырабатывают сталь электродуговым способом производства подпадают под европейские требования, поскольку у нас выбросы ниже 250 тонн СО2", — объясняет CFO "Интерпайп".

В соответствии с Green Deal и экологизацией производства, в Европейском Союзе законодательство стимулирует производителей стали модернизировать производство и дает тем, кто прошел этот путь, определенные рыночные преимущества.

"В Европе действует простой механизм: у кого много выбросов СО2 — тот и оплачивает "зеленый" тариф. То есть, деньги, которые оплачивают за выбросы, направляют на выплату зеленой генерации, а у кого нет значительных выбросов СО2 — тот не оплачивает. Таким образом, стимулируется модернизация производства стали. В Европе предприятия думают, платить им за выбросы, или инвестировать и модернизировать производственные мощности. Мы заранее инвестировали в завод, который имеет минимальные выбросы СО2. Мы закрыли мартен, инвестировали в проекты по экологии, что привело к снижению в 2,5 раза выбросов в атмосферу. Совсем нелогично, что мы должны платить зеленый тариф наравне с другими. Чем мы не зеленые?" — недоумевает Денис Морозов.

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При этом, льготы для "зеленой металлургии", которые ввели в Украине, не распространяются на все предприятия группы, подчеркивает топ-менеджер. "Только 40% от всех объемов потребления электроэнергии группы "Интерпайп" приходится на наш электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь". Именно этот завод будет претендовать на льготный тариф. Все остальные заводы, производящие стальные трубы и железнодорожные колеса (Интерпайп НТЗ, Интерпайм НМТЗ и Интерпайп Нико Тьюб платят "Укрэнерго" за передачу электроэнергии по обычному тарифу, как и остальные предприятия в Украине… Могу рассказать парадокс: при нынешней цене на электроэнергию нам было бы выгоднее работать на "мартенах", которые выбрасывают значительные объемы СО2 в воздух. Это было бы дешевле", — резюмирует Денис Морозов.

Сейчас "Интерпайп" использует в своей работе скоростную электродуговую печь. Один процесс плавки занимает около 45 минут. В год компания может выплавлять 1,32 млн тонн стали, однако из-за снижения спроса в мире этот показатель упал до 700 тысяч тонн.