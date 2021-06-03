В Харькове обыскали мебельный салон "Венеция" Сергея Кучко. Подозревают мошенничество

В элитном мебельном салоне "Венеция" на ул. Культуры, 12 и в офисном помещении на ул. Ярослава Мудрого, 33, принадлежащих владельцу группы компаний "Техно" Сергею Кучко, сотрудники Национальной полиции провели обыски в рамках уголовного производства по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на Depo.ua.

По данным издания, уголовное дело было возбуждено после того, как один из клиентов "Венеции" сделал предоплату за мебель в размере нескольких десятков тысяч евро, но саму мебель так и не получил. Оплаченную сумму ему также не вернули.

Это уже не первый подобный случай, связанный с Кучко, пишет "Депо". Ранее связанные с ним компании ЧП "Тачберг", ЧП "Карго Тренд" и ЧП "Техно Канстракшен" также после заключения контрактов на поставку товаров и получения предоплаты условия не выполнили и предоплаченный товар не поставили.

Сделанную предоплату компании Кучко также не вернули, на основании чего Слободской отдел полиции ГУ ЧП в Харьковской области начал уголовное производство №12020220000001084 от 3 сентября 2020 года по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).