Бизнес 20 минут назад

В Харькове обыскали мебельный салон "Венеция" Сергея Кучко. Подозревают мошенничество

По информации СМИ, салон получил предоплату, но мебель так и не поставил

В Харькове обыскали мебельный салон "Венеция" Сергея Кучко. Подозревают мошенничество В Харькове обыскали мебельный салон "Венеция" Сергея Кучко. Подозревают мошенничество

В элитном мебельном салоне "Венеция" на ул. Культуры, 12 и в офисном помещении на ул. Ярослава Мудрого, 33, принадлежащих владельцу группы компаний "Техно" Сергею Кучко, сотрудники Национальной полиции провели обыски в рамках уголовного производства по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на Depo.ua.

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По данным издания, уголовное дело было возбуждено после того, как один из клиентов "Венеции" сделал предоплату за мебель в размере нескольких десятков тысяч евро, но саму мебель так и не получил. Оплаченную сумму ему также не вернули.

Это уже не первый подобный случай, связанный с Кучко, пишет "Депо". Ранее связанные с ним компании ЧП "Тачберг", ЧП "Карго Тренд" и ЧП "Техно Канстракшен" также после заключения контрактов на поставку товаров и получения предоплаты условия не выполнили и предоплаченный товар не поставили.

Сделанную предоплату компании Кучко также не вернули, на основании чего Слободской отдел полиции ГУ ЧП в Харьковской области начал уголовное производство №12020220000001084 от 3 сентября 2020 года по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

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