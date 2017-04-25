В Хмельницкой области построят завод по переработке сои за 1,5 млрд грн

25 апреля 2017, 12:10
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Планируется, что построенный завод по переработке сои будет самым большим в Европе

В Хмельницкой области построят завод по переработке сои за 1,5 млрд грн | АПК | Дело Увеличить картинку

ООО "Элеватор СТРОЙ Инвест" в селе Адамполь Хмельницкой области строит маслоэкстракционный завод по переработке сои. Об этом информирует ОГА региона.

Отмечается, что завод станет одним из самых мощных не только в Украине, но и в Европе.

Инвестиции в объект составят 1,5 млрд грн. Общее количество работающих составит 205 человек.

"Завод имеет компактное расположение и занимает площадь 5,958 га, что даст возможность экономии энергоресурсов, и является совершенным с точки зрения логистики. Плановая мощность — 1 500 тонн в сутки, конечным производством продукции должно быть соевое масло, шрот, лецитин, оболочка соевая гранулированная", — рассказывают в ОГА.

Отметим, что переработка сои — одно из перспективных направлений АПК, и многие компании инвестируют в строительство заводов по производству соевого масла и шрота. В марте 2016 года корпорация "Агропродсервис" (Тернопольская обл.) заявила о своем намерении построить цех по переработке сои мощностью 40 тыс. тонн. Цех будет производить жмых и нерафинированное масло. Сейчас мощности по производству соевого жмыха составляют 1 400 тонн в месяц.

Промышленная группа "ВиОйл" (ViOil) рассматривает возможность строительства на территории Черновицкого масложирового комбината нового завода по переработке сои и рапса мощностью 1,1 тыс. тонн и 1,5 тыс. тонн в сутки соответственно.

По материалам: AgroPortal
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Теги: апк , инвестиции , хмельницкий

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В Хмельницкой области построят завод по переработке сои за 1,5 млрд грн | АПК | Дело
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