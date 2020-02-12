Внешность и политика стали главными мотивами грубого обращения в интернете — Microsoft

По итогам 2019 года в интернете выделен 21 вид угроз и оскорблений, которые поделены на четыре категории: поведенческие, репутационные, угрозы сексуального характера и нежелательные коммуникации. Об этом говорится в исследовании, которое провела компания Microsoft. С 2016 года, когда начали проводить ежегодное исследование, количество онлайн-угроз увеличилось с 17 видов до 21.

Опрос проводился среди 12,520 участников в 25 странах (среди них Индонезия, Нидерланды и Польша, которые присоединились к опросу в 2019 году).

58% респондентов признались в том, что они сталкивались с навязчивым поведением (нежелательные контакты и онлайн-мошенничество являлись наиболее распространёнными). 45% подвергались поведенческим угрозам в сети (в основном грубому обращению и троллингу), 37% ― угрозам сексуального характера (зачастую онлайн-домогательствам), 21% ― репутационным угрозам.

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Внешность и политика являются главными мотивами грубого обращения в Интернете. Об этих проблемах заявляет 31% респондентов. 30% опрошенных называют причиной свою сексуальную ориентацию. В то время как оскорбления на фоне религии и расовой принадлежности происходят у 26% и 25% опрошенных соответственно.

Данные из отчета Microsoft

Что касается поддержки из-за кибербуллинга, то только 37% взрослых знают, где искать помощи. В то же время 60% подростков точно знают, к кому обратиться за поддержкой, если им угрожают в интернете.

Две трети опрошенных отметили, что они подвергались грубому обращению на страничках социальных сетей, 24% ― на медиа-ресурсах, 24% ― на форумах, 23% ― на анонимных площадках, 20% ― на игровых сайтах.

Кроме того, фактически 40% из всех респондентов признались, что испытывали на себе нежелательное сексуальное внимание, сексуальные домогательства и нежелательные коммуникации в сети.

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Также половина респондентов верят в то, что компании в сфере технологий и социальных сетей разработают инструменты и политику, которые будут способствовать уважительному и цивилизованному поведению в сети. Респонденты ожидают, что в будущем технологии помогут им лучше защитить свою личную информацию и сохранить конфиденциальность. 50% уверены, что компании способны изменить ситуацию в лучшую сторону, и только 17% относятся к этому утверждению пессимистично. 33% считают, что положение дел останется прежним.

Среди главных ожиданий пользователей от общения в интернете на следующее десятилетие Microsoft называет уважение, безопасность, свободу, вежливость и доброту.

Напомним, CEO Microsoft Украина Ян Питер де Йонг рассказал в интервью для Delo.ua, что процент пиратского ПО в Украине снизился за 6 лет всего на 4%. При этом никаких юридических мер, чтобы пользователи переходили на лицензированное программное обеспечение, компания не собирается предпринимать.