В каких регионах закрылось больше всего аграрных компаний

07 февраля 2017, 13:45
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Количество агрокомпаний в Украине за 2016 год уменьшилось на 3,7%, сообщают в Украинской аграрной конфедерации. В Одесской области за год закрылась практически каждая десятая агрокомпания

В каких регионах закрылось больше всего аграрных компаний | АПК | Дело Увеличить картинку

В агропромышленном комплексе Украины по состоянию на 1 ноября 2016 года было зарегистрировано 45 898 активных сельскохозяйственных предприятий, что на 3,7% меньше, чем на аналогичную дату 2015 года.

Согласно информации аналитического департамента Украинской аграрной конфедерации (УАК), за год в Украине прекратили работу 1784 сельхозпредприятия.

По данным УАК, за последние четыре года количество агропредприятий в Украине сократилось более чем на 5,2% (2525 единиц).

"Своеобразный антирекорд в 2016 году установила Одесская область — за год в регионе прекратило работу 441 сельхозпредприятие (9,3%). Не слишком отстало от рекордсмена и Закарпатье — за тот же период предприятий в регионе уменьшилось на 227, что на фоне их общего количества в области (910 ед.) оказалось более существенным — 19,96%", — отмечают в аграрной конфедерации.

В то же время, отмечают в УАК, шести областям удалось сохранить положительную динамику аграрного предпринимательства — ими оказались Николаевская (+138 предприятий), Луганская (+71), Черкасская (+46 ), Киевская (+42), Винницкая (+ 23) и Донецкая (+13) области.

По информации конфедерации, негативные тенденции в отечественной экономике не ограничиваются аграрным сектором — с 2015 по 2016 год количество активных предприятий в Украине сократилась на 18 918 (3,03%) — до 605,8 тыс.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , земля

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В каких регионах закрылось больше всего аграрных компаний | АПК | Дело
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