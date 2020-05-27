Бизнес 1 час назад

В КГГА объяснили, как онлайн оформить заявление на размещение летних площадок общепита

В столичной мэрии пошагово объяснили весь процесс оформления заявления

Летняя площадка. Фото: БЖ Летняя площадка. Фото: БЖ
Летняя площадка. Фото: БЖ

В Департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации напомнили, что владельцы заведений общественного питания могут подать заявку на размещение летних террас онлайн.

О процедуре оформления заявления рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Через портал градостроительного кадастра возможно перейти к отдельному ресурсу, где можно онлайн оформить заявление о размещении площадки для питания около стационарных заведений ресторанного хозяйства, а также о размещении объектов сезонной мелкорозничной торговой сети у стационарных предприятий торговли", — написал он в соцсети.

При этом чиновник пошагово объяснил весь процесс оформления заявления, который, по его словам, является "простым и наглядным":

- на интерфейсе необходимо найти специальную иконку (наведя курсор, увидите описание — создание заявления о размещении площадки). Нажав на нее, нужно выбрать участок на карте и нажать кнопку "создать заявку";

- после этого необходимо заполнить форму: здесь указываете тип временного сооружения (ВС), адрес, фотографии места, личные данные и прочее, а также загружаете указанный в форме перечень документов;

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- после отправки заполненной формы на вашу электронную почту поступит фрагмент ортофотоплана вашего участка. Это нужно для последнего этапа;

- далее, в любом графическом редакторе (можно Paint) нужно нанести контур будущей площадки на ортофотоплане. После этого необходимо на сайте в верхнем левом углу нажать кнопку "Заявление на паевое участие", найти номер своего заявления и прикрепить ортофотоплан с контуром.

"Теперь заявление можно отправлять", — резюмировал Таций.

Как сообщается, после того как с 11 мая власти разрешили рестораторам возобновить работу летних площадок, количество заведений, которые возобновили работу, увеличилось.

Ранее исследование Poster показало, что за четыре недели карантина просадка по обороту у ресторанов fine dining сегмента составила в среднем 61%, у баров — 58% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли около 50% от оборота.

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