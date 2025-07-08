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Рекорд на рынке: в июне украинцы купили более 1300 новых электромобилей

электромобиль
Продажи новых электромобилей в июне 2025 года. / Depositphotos

В июне 2025 года украинцы приобрели рекордные 1396 новых электромобилей. Лидерами стали модели от BYD, Volkswagen, Honda и Zeekr, что подтверждает рост доверия к китайским брендам и стабильное расширение рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Институт исследования авторынка.

Рынок электромобилей в Украине

В июне рынок новых электромобилей оставался под влиянием китайских и европейских брендов. Абсолютным лидером вновь стал BYD (англ. Build Your Dreams — "Построй свою мечту"), уверенно держащий позиции, опережая таких гигантов, как Volkswagen, Honda и Zeekr. Это еще раз подтверждает тенденцию: потребители все больше доверяют не только хорошо известным маркам, но и открыты новым, менее привычным брендам.

Среди премиум-сегмента отличаются Audi и BMW, в то же время Volvo, Mini и MG демонстрируют умеренный, но стабильный рост интереса со стороны покупателей. Несмотря на общее замедление темпов на авторынке, сегмент электрокаров сохраняет динамику и свидетельствует о постепенном, но уверенном закреплении на рынке.

В июне среди новых электромобилей украинцы чаще всего выбирали модели Volkswagen ID Unyx и Honda e:NS1 – практические и уже проверенные временем варианты в среднем ценовом сегменте. В тройку лидеров также вошел кроссовер BYD Song Plus, который быстро завоевывает популярность благодаря сочетанию емкости, технологичности и умеренной стоимости.

Примечательно, что в десятку самых популярных попали новые модели от Zeekr и BYD, которые до недавнего времени оставались малоизвестными для украинских потребителей. Это свидетельствует не только о растущем доверии к китайским производителям, но и о более глубоких изменениях восприятия электромобилей — от технической новинки до полноценного транспортного средства для ежедневного пользования.

В июне 2025 года на украинском рынке было зарегистрировано почти  9 тысяч электромобилей. Это на 2,3% меньше, чем в мае, однако на 43,4% больше, чем в июне 2024 года. Несмотря на незначительное месячное снижение, сегмент BEV сохраняет положительную динамику.

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине   были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Автор:
Ольга Опенько