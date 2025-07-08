Рекорд на ринку: у червні українці купили понад 1300 нових електромобілів

У червні 2025 року українці придбали рекордні 1396 нових електромобілів. Лідерами стали моделі від BYD, Volkswagen, Honda та Zeekr, що підтверджує зростання довіри до китайських брендів і стабільне розширення ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інститут дослідження авторинку.

Ринок електромобілів в Україні

У червні ринок нових електромобілів в Україні залишався під впливом китайських та європейських брендів. Абсолютним лідером знову став BYD (англ. Build Your Dreams — "Побудуй свою мрію"), який упевнено тримає позиції, випереджаючи таких гігантів, як Volkswagen, Honda та Zeekr. Це ще раз підтверджує тенденцію: споживачі дедалі більше довіряють не лише добре знаним маркам, а й відкриті до нових, менш звичних брендів.

Серед преміум-сегменту вирізняються Audi й BMW, водночас як Volvo, Mini та MG демонструють помірне, але стабільне зростання інтересу з боку покупців. Незважаючи на загальне уповільнення темпів на авторинку, сегмент електрокарів зберігає динаміку і свідчить про поступове, але впевнене закріплення на ринку.

У червні серед нових електромобілів українці найчастіше обирали моделі Volkswagen ID Unyx і Honda e:NS1 — практичні та вже перевірені часом варіанти у середньому ціновому сегменті. До трійки лідерів також увійшов кросовер BYD Song Plus, який швидко завойовує популярність завдяки поєднанню місткості, технологічності та помірної вартості.

Примітно, що до десятки найпопулярніших потрапили й нові моделі від Zeekr та BYD, які донедавна залишалися маловідомими для українських споживачів. Це свідчить не лише про зростаючу довіру до китайських виробників, а й про глибші зміни у сприйнятті електромобілів — від технічної новинки до повноцінного транспортного засобу для щоденного користування.

У червні 2025 року на українському ринку було зареєстровано майже 9 тисяч електромобілів. Це на 2,3% менше, ніж у травні, однак на 43,4% більше, ніж у червні 2024 року. Попри незначне місячне зниження, сегмент BEV зберігає позитивну динаміку.

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.