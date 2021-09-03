В Киеве 4 сентября перекроют проезд от моста Патона до Рыбальского острова

Вечером 4 сентября в Киеве будет перекрыта набережная Днепра от моста Патона до улицы Электриков на Рыбальском острове из-за проведения мероприятия "Uklon Ночной забег". Об этом говорится в сообщении департамента патрульной полиции Нацполиции.

Так, с 18:00 до 23:00 будет ограничено движение по Набережному шоссе в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой, по Набережно-Крещатицкой улице, по Гаванскому мосту в направлении улицы Набережно-Рыбальской, по Набережно-Рыбальской в направлении Северного моста до улицы Электриков.

Также пешеходными будут Владимирский спуск в направлении Подола, улица Петра Сагайдачного, Контрактовая площадь в границах улиц Сковороды, Покровской и Братской и участки прилегающих улиц.

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд — только на эстакаду. С моста Патона можно будет съехать только к Днепровскому спуску, но не на шоссе.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям из-за спортивного мероприятия и выбрать другие маршруты движения.

Отметим, что массовые забеги 4 сентября, главным спонсором которых выступает сервис такси Uklon, предусмотрены в различных форматах — индивидуальные взрослые старты 2 км, 5 км и 10 км, командные старты и детские забеги. Мероприятие одновременно будет костюмированной вечеринкой: дистанцию можно будет пробежать в образе любого персонажа.

Напомним, что в конце августа в центре Киева перекрывали улицы из-за "Цветного забега", а также из-за забега в память о погибших бойцах АТО.