IT и Телеком 1 час назад

В Киеве будут судить организатора пиратских онлайн-кинотеатров: нанес ущерб на 5 млн грн

Основой прибыли злоумышленника была оплачена реклама, которая размещалась на его онлайн-ресурсах

В Киеве будут судить организатора пиратских онлайн-кинотеатров: нанес ущерб на 5 млн грн В Киеве будут судить организатора пиратских онлайн-кинотеатров: нанес ущерб на 5 млн грн
Пиратский контент в интернете. Фото: dirclub.ru

В Киеве будут судить 34-летнего мужчину, который создал и организовал работу незаконного онлайн-кинотеатра.

В результате его преступных действий правообладателям причинен ущерб на сумму более 5 млн грн, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой №2 направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины, который в сговоре с другими лицами создал несколько "онлайн-кинотеатров" для демонстрации аудиовизуальных произведений без разрешения правообладателей, вопреки требованиям Закона Украины" Об авторском праве и смежных правах", — говорится в сообщении.

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Указано, что для конспирации своей преступной деятельности злоумышленник использовал специальный сервис, который позволял скрывать реальное местонахождение интернет-ресурсов.

Как выяснили правоохранители, основой прибыли была оплачена реклама, которая размещалась на его онлайн-ресурсах.

"В ходе досудебного расследования назначено и проведено 36 судебных экспертиз в сфере интеллектуальной собственности и 15 судебных компьютерно-технических экспертиз. Установлено, что в результате преступных действий правообладателям причинен ущерб на сумму более 5 млн грн", — доложили в прокуратуре.

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Действия мужчины квалифицированы по статье УК нарушение авторского права и смежных прав.

Известно, что на данный момент досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено в Дарницкий райсуд столицы для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве полицейские пресекли деятельность интернет-ресурса, с помощью которого осуществлялась незаконная трансляция и ретрансляция телевизионных каналов, в том числе российских, которые запрещены на территории Украины.

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