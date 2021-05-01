В Киеве откроют новую объединенную сеть гипермаркетов Ultramarket

В Киеве вскоре появится новая сеть продовольственных гипермаркетов под названием Ultramarket, сообщает "НВ".

Указано, что сеть будет состоять из двух переформатированных под нее "Мегамаркетов" и еще двух гипермаркетов, которые добавят в течение 2021 года.

Известно, что Ultramarket будет принадлежать бизнесмену Олегу Вишнякову. Он известен тем, что вместе с бизнесменом Виктором Юшковским построил группу "АДС", управляющую, в частности, гипермаркетами "Мегамаркет", "Ультрамарин", аутлет-центром "Мануфактура", сетью кинотеатров "Баттерфляй" и ТРЦ "Терминал" в Броварах.

Как отмечается, в 2017 году партнеры разделили бизнес. Юшковский забрал, в частности, "Терминал" и "Мануфактуру".

В свою очередь Вишняков оставил себе ТРЦ Cosmopolite, офисный центр на улице Сурикова, 3-А (в котором работает "Мегамаркет"), ТРЦ "Ультрамарин" и здание возле станции метро "Почайна" (где ранее работал "Мегамаркет").

Напомним, в декабре 2020 года Novus приобрел супермаркеты Billa.

В марте 2021 года сеть "Сильпо" получила разрешение поглотить супермаркеты "Фуршет".

В свою очередь компания АТБ в 2020 году открыла 127 новых торговых точек. Так, по состоянию на 2021 год сеть насчитывает более 1200 магазинов, где из них реконструировано 60 торговых точек.