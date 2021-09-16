В Киеве пройдет конференция Marketing & Sales Management в IT с топ-спикерами

Ассоциация EASE приглашает провести насыщенный день, посвященный теме Marketing & Sales Management в IT.
"Я хочу, чтобы резиденты EASE и приглашенные гости взяли максимум от этого дня. Посетили стенды на выставке, пообщались с собственниками и создателями самых технологических продуктов, узнали про новые разработки. Уверена, после EASE Business Day появятся коллаборации и совместные идеи. Ну и наша образовательная часть. В любом IT-бизнесе главными составляющими являются маркетинг и продажи, потому что именно они приносят прибыль. Тренды часто меняются, не всегда можно самостоятельно уследить за ними. Поэтому у гостей будет возможность узнать актуальную информацию из первых уст. От тех, кто разбирается — рассказывает CEO "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE Любовь Мочалова.
Гостей ждет:
✅ Штаб-квартира инноваций — гигантский агро дрон, солнечные панели, космический робот-паук, робот-офис-менеджер, голограммы, мультимедийная мини-статуя. А ещё возможность познакомиться с их создателями.
✅ Штаб-квартира знаний — возможность узнать про последние разработки в маркетинге и сейлз-менеджменте, которых вы не найдёте у инфоциган. А ещё вы будете сразу же применять полученные знания на практике — кейсовые задачи, командные игры и батллы — all-inclusive.
Нишевые спикеры индустрий:
⏺ Алексей Хохлов (GOMARKETING)
⏺ Владислав Савченко (EASE)
⏺ Вадим Марценко (Martsenko Sales)
⏺ Виктор Забоенко (SAGA Development)
⏺ Юрий Гладкий (Grape)
⏺ Павел Карташов (USF)
⏺ Валерия Заболотная (Academy DTEK)
⏺ Татьяна Шерман (Academy DTEK)
✅ Штаб-квартира общения — личное знакомство с сообществом собственников ІТ и инновационного бизнеса.
Дата: 18.09
Время: 10:00-17:00
Локация: Academy DTEK (ул. Дорогожицкая, 3, корпус В12)
Детали мероприятия: https://it-ease.com/uk/event
Билеты: https://bit.lyм/3jS0B7g