В Киеве пройдет конференция Marketing & Sales Management в IT с топ-спикерами

Ассоциация EASE приглашает провести насыщенный день, посвященный теме Marketing & Sales Management в IT.

"Я хочу, чтобы резиденты EASE и приглашенные гости взяли максимум от этого дня. Посетили стенды на выставке, пообщались с собственниками и создателями самых технологических продуктов, узнали про новые разработки. Уверена, после EASE Business Day появятся коллаборации и совместные идеи. Ну и наша образовательная часть. В любом IT-бизнесе главными составляющими являются маркетинг и продажи, потому что именно они приносят прибыль. Тренды часто меняются, не всегда можно самостоятельно уследить за ними. Поэтому у гостей будет возможность узнать актуальную информацию из первых уст. От тех, кто разбирается — рассказывает CEO "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE Любовь Мочалова.

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Гостей ждет:

✅ Штаб-квартира инноваций — гигантский агро дрон, солнечные панели, космический робот-паук, робот-офис-менеджер, голограммы, мультимедийная мини-статуя. А ещё возможность познакомиться с их создателями.



✅ Штаб-квартира знаний — возможность узнать про последние разработки в маркетинге и сейлз-менеджменте, которых вы не найдёте у инфоциган. А ещё вы будете сразу же применять полученные знания на практике — кейсовые задачи, командные игры и батллы — all-inclusive.





Нишевые спикеры индустрий:

⏺ Алексей Хохлов (GOMARKETING)

⏺ Владислав Савченко (EASE)

⏺ Вадим Марценко (Martsenko Sales)

⏺ Виктор Забоенко (SAGA Development)

⏺ Юрий Гладкий (Grape)

⏺ Павел Карташов (USF)

⏺ Валерия Заболотная (Academy DTEK)

⏺ Татьяна Шерман (Academy DTEK)



✅ Штаб-квартира общения — личное знакомство с сообществом собственников ІТ и инновационного бизнеса.

Дата: 18.09

Время: 10:00-17:00

Локация: Academy DTEK (ул. Дорогожицкая, 3, корпус В12)



Детали мероприятия: https://it-ease.com/uk/event

Билеты: https://bit.lyм/3jS0B7g