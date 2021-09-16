Бизнес 1 час назад

В Киеве пройдет конференция Marketing & Sales Management в IT с топ-спикерами

Ассоциация EASE проведет конференцию с интерактивом и инновационной выставкой

Фото: пресс-служба EASE Фото: пресс-служба EASE
Фото: пресс-служба EASE

Ассоциация EASE приглашает провести насыщенный день, посвященный теме Marketing & Sales Management в IT.

"Я хочу, чтобы резиденты EASE и приглашенные гости взяли максимум от этого дня. Посетили стенды на выставке, пообщались с собственниками и создателями самых технологических продуктов, узнали про новые разработки. Уверена, после EASE Business Day появятся коллаборации и совместные идеи. Ну и наша образовательная часть. В любом IT-бизнесе главными составляющими являются маркетинг и продажи, потому что именно они приносят прибыль. Тренды часто меняются, не всегда можно самостоятельно уследить за ними. Поэтому у гостей будет возможность узнать актуальную информацию из первых уст. От тех, кто разбирается — рассказывает CEO "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE Любовь Мочалова.

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Гостей ждет:

✅ Штаб-квартира инноваций — гигантский агро дрон, солнечные панели, космический робот-паук, робот-офис-менеджер, голограммы, мультимедийная мини-статуя. А ещё возможность познакомиться с их создателями.

✅ Штаб-квартира знаний — возможность узнать про последние разработки в маркетинге и сейлз-менеджменте, которых вы не найдёте у инфоциган. А ещё вы будете сразу же применять полученные знания на практике — кейсовые задачи, командные игры и батллы — all-inclusive.

Нишевые спикеры индустрий:

Алексей Хохлов (GOMARKETING)

 Владислав Савченко (EASE)

Вадим Марценко (Martsenko Sales)

 Виктор Забоенко (SAGA Development)

Юрий Гладкий (Grape)

Павел Карташов (USF)

 Валерия Заболотная (Academy DTEK)

Татьяна Шерман (Academy DTEK)

✅ Штаб-квартира общения — личное знакомство с сообществом собственников ІТ и инновационного бизнеса.

Дата: 18.09
Время: 10:00-17:00
Локация: Academy DTEK (ул. Дорогожицкая, 3, корпус В12)

Детали мероприятия: https://it-ease.com/uk/event

Билеты: https://bit.lyм/3jS0B7g

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В Киеве пройдет конференция Marketing & Sales Management в IT с топ-спикерами
В Киеве пройдет конференция Marketing & Sales Management в IT с топ-спикерами
Ассоциация EASE проведет конференцию с интерактивом и инновационной выставкой
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