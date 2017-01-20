В "Киевэнерго" рассказали, почему одни киевляне платят за других

20 января 2017, 13:56
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Оказывается, если в доме есть общедомовой счетчик и квартирные счетчики, то разница в оплате ложится на потребителей без счетчиков

В Увеличить картинку

ПАО "Киевэнерго" обнаружило проблему аномально высокого потребления в некоторых домах киевлян. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Киевляне, которые получили счета за отопление за декабрь, жалуются на большие суммы в платежках. В "Киевэнерго" объясняли, что платежки учитывают более длинный расчетный период: плюс к стандартным 30 дням в декабрьских платежках затесался конец ноября.

Компании пришлось изменить дату сбора данных домовых счетчиков тепла с 19-25 чисел на 25-30 числа. Из-за этого расчетный период в декабре увеличился до 35 дней и, соответственно, выросли счета за отопление.

Но оказалось, что в Киеве существуют еще несколько проблем.

Например, в домах, где есть и общедомовой счетчик и поквартирные, потребители без квартирных счетчиков получили большие счета за отопление.

Причиной такой ситуации в "Киевэнерго" называют несвоевременную передачу данных квартирных счетчиков. От общего потребления дома (зафиксированного домовым счетчиком) отнимаются суммарные показатели всех квартирных счетчиков. А разница распределяется между квартирами без счетчиков пропорционально отопительной площади.

Еще одна проблема — аномально высокие счета в домах со счетчиками тепла. Например, жительница одного из домов на ул. Кирилловской получила платежку за отопление на 8 тыс. грн.

Специалисты "Киевэнерго" попытались разобраться в таких случаях и обнаружили ряд проблем: кража тепла (несанкционированные врезки), разбалансировка сетей и отсутствие мероприятий по энергоэффективности.

"По таким домам будут проводиться проверки, информация о нарушениях будет предоставляться местной власти и НКРЭКУ", — обещают в пресс-службе.

Жительница дома на ул. Кирилловская, 15 получила квитанцию за отопление на 8 тыс. грн

В "Киевэнерго" указывают на увеличение отапливаемой площади за счет достроенных балконов, мансарды и подвала.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: энергетика , киевэнерго 00131305 , киев , отопление

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.44
EUR EUR - - 29.28
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.06 12.83
Киевская область 21.79 11.82
Львовская область 21.64 12.19
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.