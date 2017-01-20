В "Киевэнерго" рассказали, почему одни киевляне платят за других

ПАО "Киевэнерго" обнаружило проблему аномально высокого потребления в некоторых домах киевлян. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Киевляне, которые получили счета за отопление за декабрь, жалуются на большие суммы в платежках. В "Киевэнерго" объясняли, что платежки учитывают более длинный расчетный период: плюс к стандартным 30 дням в декабрьских платежках затесался конец ноября.

Компании пришлось изменить дату сбора данных домовых счетчиков тепла с 19-25 чисел на 25-30 числа. Из-за этого расчетный период в декабре увеличился до 35 дней и, соответственно, выросли счета за отопление.

Но оказалось, что в Киеве существуют еще несколько проблем.

Например, в домах, где есть и общедомовой счетчик и поквартирные, потребители без квартирных счетчиков получили большие счета за отопление.

Причиной такой ситуации в "Киевэнерго" называют несвоевременную передачу данных квартирных счетчиков. От общего потребления дома (зафиксированного домовым счетчиком) отнимаются суммарные показатели всех квартирных счетчиков. А разница распределяется между квартирами без счетчиков пропорционально отопительной площади.

Еще одна проблема — аномально высокие счета в домах со счетчиками тепла. Например, жительница одного из домов на ул. Кирилловской получила платежку за отопление на 8 тыс. грн.

Специалисты "Киевэнерго" попытались разобраться в таких случаях и обнаружили ряд проблем: кража тепла (несанкционированные врезки), разбалансировка сетей и отсутствие мероприятий по энергоэффективности.

"По таким домам будут проводиться проверки, информация о нарушениях будет предоставляться местной власти и НКРЭКУ", — обещают в пресс-службе.

Жительница дома на ул. Кирилловская, 15 получила квитанцию за отопление на 8 тыс. грн

В "Киевэнерго" указывают на увеличение отапливаемой площади за счет достроенных балконов, мансарды и подвала.