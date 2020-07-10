В Киевской области стали быстрее ликвидировать аварии на электросетях

Среднее время ликвидации аварий на электросетях в Киевской области снизилось вдвое — с 5-8 до 2-4 часов. Об этом рассказал генеральный директор "Киевоблэнерго" Виталий Шайда во время презентации проделанной за год работы. В мае 2019 года областной оператор систем распределения столичного региона стал частью "ДТЭК Сети".

"Длительное устранение аварий по 5-8 часов — это проблема, на которую больше всего жаловались жители области. Мы выполнили капитальный ремонт почти 2 тысяч распределительных подстанций, реконструировали 112 км воздушных линий 0,4 кВ, чтобы улучшить энергообеспечение для наших клиентов. Особое внимание уделили Ирпенскому, Вышгородскому, Бориспольскому и Обуховскому районам. ДТЭК модернизирует традиционную энергетику и делает ее более эффективной", — рассказал Виталий Шайда.

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65%-70% всех аварийных отключений в регионе приходились на Ирпенский, Вышгородский, Бориспольский и Обуховский районы. Из-за этого подключать новые объекты, которые активно строятся в районах, было сложно. "Киевоблэнерго" подошел к вопросу комплексно: энергетики реконструировали подстанции 110/10 "Ирпень" и "Новые Петровцы", что закрыло вопросы с Ирпенем и Вышгородом. В Бориспольском районе обновили 18 распределительных подстанций и установили 34 новых разгрузочных подстанций, отремонтировали 124 километра воздушных линий 04-10 кВ и 7,1 километров кабельных сетей 10 кВ.

В целом в области компания отремонтировала около 4882 километров линий 0,4-110 кВ.

В планах — реконструкция подстанции "Гостомель" и подстройка подстанции "Козин". Срок реализации проектов — 2020-2022 года, общие инвестиции — 2019 млн грн.

Претерпел изменение и клиентский сервис. В частности, упростили процедуру присоединения к электросетям. "Раньше все оформление документов происходило офлайн, в бумажном виде. Для того, чтобы оформить подключение к сетям клиентам необходимо было приходить в районное подразделение электросетей или центра обслуживания от 5 до 12 раз. Это неприемлемая ситуация. Мы понимаем потребности современных клиентов, поэтому перевели услугу в онлайн. Начиная с ноября 2020 года каждый желающий может воспользоваться электронной формой у нас на сайте, подать заявку на стандартное подключение и отслеживать статус ее выполнения", — сказал гендиректор "Киевоблэнерго" Виталий Шайда.

Через онлайн уже подали заявки 2700 клиентов, большинство — из Киево-Святошинского и Ирпенского районов. "Продолжительность выполнения стандартных подключений снизилась в 3 раза — с 63 дней в 2018 году до 26 дней в январе-мае 2020 года. В то время как законодательством предусмотрено 45-60 дней", — добавил Шайда.

Цифровых услуг в целом стало больше. "Одна из амбициозных целей, которую мы поставили перед собой в прошлом году — это привести клиентский сервис в соответствие к мировым стандартам. Для этого мы строим проактивное информирование клиентов о плановых и аварийных ремонтах, обновляем ЦОКи и диджитализируем наши сервисы. Год назад только 20% популярных услуг можно было заказать онлайн. Теперь этот процент вырос до 50%. И мы продолжаем цифровизировать услуги", — говорит генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

Мобильное приложение "Мережі онлайн" станет доступным в AppStore и Google Play Market для всех клиентов компании до конца лета 2020 года. Через приложение клиенты смогут оперативно узнавать о плановых и аварийных отключениях электроэнергии и времени их ликвидации, передавать показания электроэнергии и информацию про обрывы или дефекты оборудования, загружая фото с места аварии.

В ноябре 2020 планируют запуск нового клиентского портала.

Еще одна популярная услуга — планирование точной даты визита монтера для обслуживания счетчика. Ею уже воспользовались около 10 тысяч клиентов из Киево-Святошинского, Ирпенского, Вышгородского, Макаровского, Бородянского и Иванковского районов, до 1 октября услугу обещают сделать доступной для всех жителей Киевской области.