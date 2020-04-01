Энергетика 1 час назад

В Минэкоэнерго стартовала программа "Теплые кредиты" на 2020 год

В госбюджете на 2020 год на "Теплые кредиты" выделено 400 млн грн при потребности в 2,2 млрд. грн

В Минэкоэнерго стартовала программа "Теплые кредиты" на 2020 год В Минэкоэнерго стартовала программа "Теплые кредиты" на 2020 год

Минэкоэнерго 31 марта утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты" 2020 год, не смотря на карантин. 

Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин на своей странице в сети Facebook. А в пресс-центре Госэнергоэффективности заявили, что уже началось заключение договоров с госбанками для старта кредитования по программе.

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О начале кредитования по программе "Теплые кредиты" будет объявлено отдельно.

В Госэнергоэффективности отмечают, что в рамках программы украинцы могут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения:

➡️ на установку твердотопливных котлов — 20% суммы кредита (35% — для субсидиантов);

➡️ на энергоэффективные мероприятия в частных домах — 35%;

➡️ для ОСМД — от 40% до 70%.

При этом дополнительную компенсацию участники программы смогут получить не только из государственного, но и из местных бюджетов:

"Для этого совместно с Агентством разработаны и уже работают 128 местных программ удешевления "теплых кредитов". Общая сумма их финансирования в 2020 году составляет почти 150 млн гривен", — сообщает Госэнергоэфективности и добавляет —"после внедрения энергоэффективных мероприятий, предусмотренных программой, семьи смогут экономить в среднем от 30% до 50% на коммунальных услугах".

Справка: Программа "Теплые кредиты" работает с 2014 года. В 2014-2019 годах ею воспользовались 750 тысяч украинских семей. Частные инвестиции в энергоэффективность составили около 8,3 млрд грн, из которых 3 млрд грн возвращено за счет программы.

В госбюджете на 2020 год на "Теплые кредиты" выделено 400 млн грн. При этом, по подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу потребуется около 2,2 млрд грн.

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