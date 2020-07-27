Энергетика 30 минут назад

В Кабмине хотят, чтобы поставщик последней надежды поставлял газ украинцам дольше 60 дней

В сентябре глава Министерства энергетики Ольга Буславец обещает инициировать изменения в законодательство

Фото: Pixabay.com Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Украинцы смогут получать газ от поставщика последней надежды не 60 дней, как указано в законодательстве сейчас, а более долгий срок — от отопительного сезона до трех лет.

Об этом во время брифинга, подводящего итоги ста дней на посту, заявила и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.

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"С 1 августа наши все потребители, бытовые также, они находятся в рынке (природного газа — Delo.ua) и для того, чтобы было стабильно бесперебойная поставка, и мы не вынуждали наших бытовых потребителей искать себе какого-то поставщика на рынке, они потенциально могут брать газ и оплачивать его именно поставщику последней надежды. И предусматривается, что именно для бытового сектора может быть через изменения в законодательстве отменено эти 60 дней... Это не должно искривить рынок", — сказала Ольга Буславец, отвечая на вопрос корреспондента Delo.ua. 

Позже, отвечая на уточняющий вопрос, министр энергетики подтвердила, что есть идея в сентябре через поправку инициировать отмену ограничения пребывания бытового потребителя на поставке у поставщика последней надежды. "Чтобы обеспечить стабильную понятную работу газового рынка, буду инициировать в сентябре отмену ограничения на 60 дней. Есть разные идеи, может быть потребитель сможет оставаться на поставке у поставщика последней надежды три года, пока работает выбранный на конкурсе поставщик, а может только один отопительный сезон", — сказала Ольга Буславец

Сейчас срок пребывания на поставке у поставщика последней надежды ограничен 60 днями. 

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины определил ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком последней надежды на три года с ценовым предложением 2,71 грн за кубометр с учетом нулевой наценки.

Газовые трейдеры и поставщики, выделившиеся в результате реформы из облгазов, видят в этом проблему: по мнению многих игроков, ППН должен "наказывать" должников высокой ценой. Более низкая, чем у других поставщиков, цена ППН может привести к перекосу рынка газа для населения. 

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