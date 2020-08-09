Энергетика 30 минут назад

В мире существенно сократилось количество буровых вышек

В прошлом месяце в мире работало 1 тысяча 30 нефтяных установок

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В июле количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире уменьшилось до рекордного минимума.

Такие данные приводит американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

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По информации организации, в прошлом месяце в мире работало 1 тысяча 30 нефтяных установок. При этом, в июне функционировало 1 тысяча 73 установки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество вышек на 1 тысячу 208 меньше.

В США количество установок в июле сократилось на 19 относительно предыдущего месяца — до 255. 

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На Ближнем Востоке число буровых упало на 28 — до 315 (минимум с апреля 2012 года), в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 4, до 193, в Африке — на 4, до 56 (самый низкий уровень с июня 2009 года), в Европе — на 5, до 105 (минимум с апреля прошлого года).

Между тем в Канаде показатель увеличился на 14 — до 32 буровых, в Латинской Америке — на 3, до 74.

Напомним, Кабмин ввел специальные пошлины на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Спецпошлины на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будут составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года.

Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Как известно, с 18 апреля правительство Российской Федерации запретило ввоз в Украину сырой нефти, битума и битумных смесей, а с 1 июня ужесточило режим поставок угля, бензина и дизельного топлива.

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Спустя пять дней о приостановке экспорта нефтепродуктов в Украину заявила и Беларусь.

В первом случае ограничения стали ответной мерой на действия украинских властей месяц назад, когда решением СНБО санкции были расширены в отношении 294 российских компаний и 848 граждан России. Беларусь же снизила внешние поставки вследствие обвала объемов внутренней переработки, вызванного проблемами с качеством нефти.

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