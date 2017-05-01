В "Нафтогазе" рассказали, как будут конкурировать с "Северным потоком"

01 мая 2017, 16:14
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С 2020 года тарифы на прокачку газа через ГТС Украины снизятся в 10 раз

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В НАК "Нафтогаз Украины" планируют существенно снизить тарифы на транзит природного газа после истечения срока контракта с российским концерном "Газпром" в 2019 году, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"С 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части (от действующих — ред.) и это сделает транзит по украинской газотранспортной системе значительно дешевле, чем "Северным потоком-2"", — пояснил Витренко в интервью информагентству DPA, обнародованном в понедельник.

По его словам, планы по строительству "Северного потока-2" экономически неоправданные.

В то же время для снижения ставки транзита газа по территории Украины необходим гарантированный ежегодный объем транспортировки — около 110 млрд кубометров газа, отмечает dpa.

По газопроводу "Северный поток" в 2016 году в Германию поступило, по официальным данным, 43,8 млрд кубометров российского газа, что загрузило газопровод почти на 80%.

Украина опасается потери значение своей газотранспортной системы для транзита газа в Европу после построения "Северного потока-2". В прошлом году Россия транспортировала через Украину в направлении ЕС в целом 82,2 млрд кубометров газа. Украинская газотранспортная система была при этом загружена почти на 56% мощностей. Это обеспечило, по словам Витренко, поступления в размере около 1,8 млрд евро.

Кроме того, в "Нафтогазе" надеются получить от "Газпрома" миллиардные компенсации. Вскоре Стокгольмский арбитраж объявит вердикт относительно взаимных исков "Нафтогаза" и "Газпрома" по газовому контракту 2009 года. Украинская сторона, в частности, требует от "Газпрома" доплатить за транспортировку газа и выплатить компенсацию за неиспользование согласованных в контракте минимальных объемов транзита.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: нафтогаз 20077720 , гтс , газпром , газ

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