Недвижимость 1 час назад

В НБУ считают, что банк "Аркада" имеет возможность закончить строительство своих ЖК

Проблему вкладчиков "Аркады" решают правительство, КГГА и Национальный банк Украины

Банк "Аркада" не может достроить свои ЖК. Фото:www.facebook.com/evrikaofficialactive Банк "Аркада" не может достроить свои ЖК. Фото:www.facebook.com/evrikaofficialactive
Банк "Аркада" не может достроить свои ЖК. Фото:www.facebook.com/evrikaofficialactive

В Национальном банке Украины считают, что благодаря вовлечению всех заинтересованных госорганов можно решить вопрос достройки жилых комплексов от банка "Аркада". Об этом в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" заявила и.о. главы НБУ Катерина Рожкова.

"Сегодня все включились в урегулирование этой проблемы — правительство, КГГА, мы в какой-то степени как инициатор и модератор. Думаю, что с учетом того, что сейчас все включились, проблема будет решена. Там есть свет в конце тоннеля", — сообщила Рожкова. Кроме того, она заявила, что у банка "Аркада" все нормально с капиталом и  с ликвидностью.

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Она отметила, что некоторые вопросы, в частности технического характера, можно урегулировать достаточно оперативно. "Есть очень много начатых строек разной степени готовности, поэтому вопрос — как это все собрать в кучу и достроить то, что можно быстро достроить. Отдать людям и потом продолжать строить то, что нужно строить. Еще раз: решение в этой задаче есть", — добавила Рожкова.

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Также она уточнила, что проблемы строек находятся за пределами банка "Аркада", так как он выступает лишь как управитель фондов финансирования строительства (ФФС) и у него открыты счета этих фондов и застройщиков. Рожкова добавила, что во избежание подобных проблем в будущем необходимо изменить действующее законодательство.

Напомним, уже 2 года "Аркада" не может завершить строительство ЖК "Эврика" в Голосеевском районе столицы и  ЖК "Патриотика на озерах" в Дарницком районе. Из-за этого, последние несколько месяцев инвесторы проводят митинги под стенами КГГА, Кабмина и Офиса президента, а часть протестующих разбила палаточный городок прямо под главным офисом банка "Аркада" на улице Институтской. Без жилья рискуют остаться около 30 тысяч вкладчиков. 

Инвесторы "Эврики" считают, что застройщик перенаправил средства на возведение ЖК "Патриотика на озерах". А вот у вкладчиков "Патриотики" проблем еще больше. Согласно  действующему Генплану, их территория подлежит застройке, однако местные активисты категорически против. Они считают, что эта зона должна стать эко-парком "Оскорки" из-за многочисленного количества водоемов и зеленых насаждений. 

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У застройщика замечают, что проблемы со строительством "Эврики" связаны с длительной процедурой согласования генеральных планов строительства Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА, а также длительной процедурой согласования с "Киевгазом", "Киевводоканалом" и "Киевэнерго" присоединения домов к внутриквартальным сетям, без которых невозможно выполнять пусконаладочные работы и присоединить сети жилых домов к внутриквартальным сетям, а также выполнять благоустройство придомовой территории жилых домов. Проблема достройки ЖК "Патриотика на озерах", по словам руководства "Аркады", состоит в том, что у банка хотят отобрать землю, предназначенную для строительства. 

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