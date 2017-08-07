В Нидерландах уничтожат более миллиона кур из-за зараженных яиц

Около 10 нидерландских сельхозпредприятий по производству куриных яиц, по данным на воскресенье, забили кур из-за разразившегося кризиса заражения яиц инсектицидом фипронилом, что привело к запрету на их продажу.

Одно хозяйство должно было также быть ликвидировано в Бельгии к исходу воскресенья, сообщил фламандский телеканал VRT. По его данным, 300-350 тыс. кур забиты в Нидерландах. На очереди еще около 30 крупных курятников, что увеличит число уничтоженных в стране птиц примерно до миллиона. По опубликованной статистике, в Нидерландах в 2016 году насчитывалось 46 млн несушек.

Бельгийское Агентство по безопасности продовольственной цепи (Afsca) определило в Бельгии 57 хозяйств, объединяющих 86 курятников, которые обследовались в связи с "кризисом фипронила", сообщил в воскресенье министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм. Он потребовал доклад агентства о предпринятых им действиях с момента первого обнаружения в куриных яйцах следов фипронила.

Тем временем на бельгийские власти и Afsca обрушивается критика как внутри страны, так и в Европе, в первую очередь, в Германии, за то, что они слишком долго скрывали факт обнаружения следов инсектицида в поступавших в продажу яйцах.

В минувшую пятницу официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила на брифинге в Брюсселе, что бельгийские власти проинформировали Европейскую комиссию 20 июля об этой проблеме. 26 июля об этом же заявили Нидерланды, и 31 июля — Германия. При этом властям Бельгии стало известно об этих фактах еще в июне, признала в субботу официальный представитель Afsca Катрин Стражье.

"Мы в курсе с начала июня, что есть потенциальная проблема с фипронилом в сельскохозяйственном секторе", — заявила она телеканалу VRT. "Мы тогда немедленно приступили к расследованию и также проинформировали прокуратуру, так как речь шла, возможно, о мошеннических действиях. С этого момента стала превалировать тайна следствия", — объяснила К. Стражье.

Бельгийские экологи возмущены тем, что якобы в интересах следствия было поставлено под вопрос общественное здравоохранение.