Недвижимость 60 минут назад

В новом киевском ТРЦ будут следить за покупателями

Технология Shopster соберет информацию об активности клиентов через Wi-Fi

В новом киевском ТРЦ будут следить за покупателями В новом киевском ТРЦ будут следить за покупателями
Фото: Retailers

В апреле 2020 года в Киеве откроется новый ТРЦ Retroville, который строится на деньги польских инвесторов. Кроме прочего, торгово-развлекательный комплекс будет оборудован технологией Shopster, которая будет отслеживать настроение и поведение покупателей. 

Полученная с помощью Shopster информация поможет повысить уровень продаж и в дальнейшем формировать стратегию отдельных магазинов. Shopster будет фиксировать время, которое покупатель провел в том или ином магазине, количество новых и повторных покупателей. А также периодичность, коэффициент посетителей, которые проходят мимо, их маршруты в целом по ТРЦ. Как сообщает Retail Association of Ukraine, для этого будет достаточно включенного Wi-Fi в смартфонах посетителей. 

Какую информацию будет собирать Shopster:

Кратко и по делу в Telegram

➡️ время, проведенное в том или ином магазине, а также зонах ТРЦ. Места, где покупатели проводят меньше времени, будут популяризировать;

➡️ количество уникальных людей, которые впервые посетили локацию, и тех, кто вернулся через некоторое время;

➡️ частота посещений ТРЦ;

➡️ количество людей, которых не заинтересовала локация;

➡️ траектория движения посетителей по ТРЦ: в какой магазин заходят сразу, а в какой в последнюю очередь.

➡️ маршруты посетителей. Например, может оказаться, что постоянные клиенты магазина, сделав все необходимые покупки, часто заходят перекусить в одно заведение на территории ТРЦ.

➡️ популярность локации — насколько та или иная зона пользуется спросом, а также прослеживает рост / падение популярности.

Кроме того, что система будет оповещать посетителя об акциях и новинках в магазине, мимо которого он проходит.

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На данный момент 90% работ на строительстве ТРЦ окончены, подписано 75 % предварительных договоров аренды.

В 2019 году польский государственный банк Bank Gospodarstwa Krajowego, при участии государственного страхового агентства KUKE, выделил кредит 41,1 млн евро на завершение строительства двух очередей комплекса сооружений, состоящих из ТРЦ и БЦ Retroville, а также подстанции "Мостицкая".

Напомним, что посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий посетил строительство ТРЦ Retroville в Киеве.

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