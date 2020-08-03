В Одесской области появился "смотрящий" за портами и поставкой через них товаров — СМИ

Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий Кузишин, который ранее сам возглавлял данную службу в регионе. Об этом сообщает сайт dubinsky.pro.

Издание указывает, что Дмитрий Кузишин, находящийся под покровительством бывшего начальника Главка "К" СБУ Павла Демчины, "подмял" под себя одесские порты и обогащается на каждой тонне зерна, контейнере леса, цитрусовых и так далее. По информации издания, официальный руководитель фитосанитарной службы в Одесской области Инна Непомяща — его ставленница. Помимо этого в группе с Кузишиным и Непомнящей работают также несколько человек, имеющих отношение к СБУ, а именно:

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Сергей Поповский — экс-заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области;

— экс-заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области; Кирилл Шестунов — директор фитосанитарной лаборатории;

— директор фитосанитарной лаборатории; Иван Дралюк — генерал-майор, заместитель начальника Главного управления СБУ по противодействию коррупции и организованной преступности ("К");

— генерал-майор, заместитель начальника Главного управления СБУ по противодействию коррупции и организованной преступности ("К"); Анатолий Лофф — начальник сектора центрального аппарата Службы безопасности Украины;

— начальник сектора центрального аппарата Службы безопасности Украины; Владимир Лапа — начальник Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей;

— начальник Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей; Юрий Потокин — куратор экс-министерства аграрной политики и продовольствия Украины, начальник антикоррупционного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

— куратор экс-министерства аграрной политики и продовольствия Украины, начальник антикоррупционного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Павел Романько — начальник Одесского отделения Главного управления "К" СБУ.

"Из списка должностей можно понять широту интересов Кузишина и Ко. Они покрывают все операции по импорту/экспорту товаров в портах Одесской области. Чтобы закупить, например импортные цитрусовые или овощи, для получения разрешительной документации (карантинные фитосанитарные сертификаты) нужно отчислять описанной группе по $5-20 с тонны продукции. Причем, за экспорт контейнеров официальный платеж составит порядка 1 тысячи грн за контейнер. Таким образом, прямой коррупционный платеж за 25-тонный контейнер, наполненный цитрусами, обходится $125-500. Понятно, что через порты Одесской области такие контейнеры проходят в огромном количестве", — пишет издание.

Данная схема работает с помощью ручных компаний Кузишина — "Авангард+", ООО "Агрологистик Плюс", говорится в публикации.

"Они оформлены на подставных лиц, и их деятельность нацелена на монопольный контроль над рынком фумигации (уничтожение вредителей и возбудителей болезней), легализации и сбора преступных денег. Еще в Болгарии была создана фиктивная компания, через которую выводятся преступные деньги — ООО Авангард Европа (НДС: 205242422; Адрес: ул. Василия Левского, 16, 1-й этаж, офис № 121, Бургас 8000, БОЛГАРИЯ; Тел: +359 056 840803). Украинские терминалы морских портов и экспортеры зерна лишены легального бизнеса. Де-факто их контролирует СБУ, через компании "Авангард +" и "Агрологистик Плюс", если только они не согласны платить существенные взятки под давлением, которое им оказывается в виде:

Необоснованного отказа Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины аккредитовать портовые зерновые терминалы для экспорта зерна в Китай.

Фальсификации и манипулировании результатами обязательной экспертизы вывозимых зерновых грузов для получения фитосанитарного сертификата, монопольно проведенного региональными лабораториями СВПСУ/ДПСС в Одессе и Николаеве. А также Одесской государственной пограничной контрольно-токсикологической лабораторией, которая является единственным органом, уполномоченным выдавать сертификат анализа.

Необъяснимых задержек в выдаче фитосанитарных сертификатов.

Кузишин вместе с Сергеем Поповским создают проблемы экспортерам зерна и зернопродуктов путем банального шантажа и вымогательства", — утверждают авторы публикации.

Указывается также, что после того, как пароход становится под погрузку, Поповский лично связывается с экспортером и сообщает, что провести фумигационные работы должна исключительно их компания — "Авангард+".

"Если экспортер отказывается, то Поповский дает команду в службу оформлять данный пароход максимально долго. При этом нужно понимать, что простой парохода за 1,5 суток стоит примерно 30 000 у.е. Поэтому за фумигацию "фитосанитарное ОПГ" с легкостью практически всегда получает запрошенные деньги. Также, существуют страны, экспорт в который называется "критическим". В этих странах существует расширенный список карантинных организмов, которые должны отсутствовать в зерне. Соответственно, с таких пароходов они вымогают дополнительно к фумигации, тариф — $0,35 /тона и также фумигируют их через компании, принадлежащие Кузишину", — пишет издание.

Под контролем фитосанитарной службы, которая сегодня работает в угоду частным лицам известным на всю Одессу, попадают все грузы растительного происхождения, приходящие/уходящее с портов Одесской области. Деятельность "ТОВ Агрологистик Плюс", который имеет фиктивного бенефициара, совместно с ООО "Авангард +" через третье юридическое лицо, в настоящее время расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) на предмет его причастности к фиктивному предпринимательству, отмыванию денег и злоупотреблению властью. Аналогичные расследования ведутся как в Болгарии, так и в других странах Евросоюза, утверждают СМИ.