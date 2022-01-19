В отеле Mercure открывает двери самое большое казино украинской столицы — FAVBET Сasino

В MERCURE Kyiv Congress Hotel (Киев, ул. В. Гетьмана, 6) начало работу самое большое казино столицы – FAVBET Сasino. Лицензированное игорное заведение – новый проект группы компаний FAVBET.

Лицензия выдана ООО "Фаворит казино компані" стоимостью 72 млн грн.

FAVBET Сasino позиционируется как территория развлечений, где помимо увлекательной игры можно послушать живую музыку, посетить ресторан и принять участие в играх с ценными призами.

Особенность заведения – доступные цены. Ставка на рулетке – от 1 игровой единицы, на карточном столе – от 10 игровых единиц и от 0,5 игровой единицы на слотах (игровая единица условно приравнивается к одному доллару США).

В новом казино 5 комфортных залов: основной зал с живой игрой и автоматами, 3 комфортных VIP-зала и зал слот-автоматов со сценой для шоу, большим контактным баром и рестораном для посетителей казино.

Всего в заведении будет предусмотрен 21 стол для живой игры (рулетка, блекджек, разные виды покера, баккара) и 146 игровых автоматов от лучших мировых производителей – iGT, EGT и NOVOMATIC.

Общая площадь казино – 1710,2 м2. Это самое большое казино в Киеве и второе по величине в Украине. Заведение может принять более 500 посетителей в сутки.

Для гостей из других стран и городов Украины казино предоставляет круглосуточный консьерж-сервис, трансфер, поселение и развлекательную программу.

Меню ресторана составлено из популярных блюд средиземноморской, украинской и азиатской кухни. В ресторане FAVBET Сasino подают нэмы с уткой или креветкой, бургер с мраморной говядиной, суп "Болито Мисто", гедза с различными начинками, "Вителло Тоннато" и все известные хиты украинской кухни.

Казино будет ограничивать людей с игровой зависимостью: реализована система верификации гостей, а также проводятся проверки в реестре лудоманов (личностей, которым ограничен доступ в игорные заведения). На сегодняшний день в заведении трудоустроено около 300 человек.

"Возрождение в Украине такой особенной сферы досуга, как казино, — это, безусловно, хорошая новость для страны. За последний год вышло много материалов о том, почему данная сфера положительно влияет на государственный бюджет: новые рабочие места, поступления в бюджет за счет налогов, развитие туристического направления, а соответственно, и дополнительные доходы для сферы индустрии развлечений – рестораны, клубы, отели и т.д. Кроме того, открытие четвертого по счету казино в Киеве будет мотивировать всех участников быть более конкурентоспособными и улучшать качество услуг", – прокомментировал Валерий Музыченко, генеральный менеджер FAVBET Сasino.

Маршрут к заведению: со стороны ул. В. Гетьмана – 1 этаж Cosmo Multimall, а также через третий этаж MERCURE Kyiv Congress Hotel.

Адрес FAVBET Сasino:

Киев, ул. Вадима Гетьмана, 6

ТЦ Cosmo Multimall (бывший ТЦ "Большевик")

+38(096) 0838300

info@favbetcasino.com.ua

www.favbetcasino.com.ua