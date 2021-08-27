Четыре дочки и дело на $12 млн. Как все успевает Марина Фостенко из EnjoyTheWood

Как и другие герои "Преуспеть в 30", Марина Фостенко — ровесница Независимости Украины. Почти семь лет назад она с мужем запустила бизнес, ориентированный не на Украину, а сразу на международный рынок — производят и продают по всему миру настенный декор в виде деревянных карт мира под брендом EnjoyTheWood.

Запустила успешно — в прошлом году его оборот составил $12 млн, а в этом компания планирует удвоиться. Кроме того, EnjoyTheWood — пока один из немногих успешных кейсов украинского бизнеса на Esty — международном маркетплейсе товаров ручной работы со штаб-квартирой в США.

Для реализации своих планов в компании стараются не привлекать единичных инвесторов, поэтому необходимое для роста получают на краудфандинге — два месяца назад EnjoyTheWood завершили свой 6-й Kickstarter, собрав больше $800 тыс.

Бизнес запускали, когда Фостенко была беременна 2 ребенком. Сегодня у нее уже 4 дочки, которые растут так же быстро, как и EnjoyTheWood. Во время интервью, одна из них подошла поздороваться с мамой и сообщила, что хочет пойти вместе с ней на работу. И Delo.ua поняли — многомилионный бизнес "без отрыва" от семьи и вообще остальной жизни, возможен. Более того, у членов этой семьи такая модель в крови.

Как родилась идея создания продукта, который на момент запуска был уникальным? Каким образом рождение детей сказалось на нее реализации? Почему в компании делают ставку на международный, а не украинский рынок и выбирают краудфандинг? Где взять стартовый капитал на реализацию идеи глобального масштаба и что мешает это сделать всем желающим? Ответы на эти вопросы и многое другое — в шестой серии спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua, посвященному 30-летию Независимости Украины.

Из студентки в маму и предпринимательницу

Марина Фостенко родилась сентябре 1990 года в обычной семье, живущей в одном из киевских пригородов — Ирпене. Папа на момент рождения был военным и руководил одной из тюрем в области. Был человеком закрытым, строгим, но справедливым. Мама Фостенко — наоборот. Из интеллигентной семьи, открытая для общения, очень любит путешествовать.

После перестройки и провозглашения Независимости, в стране начались нелегкие времена и семья поняла, что нужно начинать выживать самостоятельно, не надеясь на государство и кого-то еще. Поэтому решили начать предпринимательство, как и многие украинцы в те времена.

"Родители ездили в Польшу. Там покупали, тут продавали. Крутились, как тогда говорили. Благодаря этому мы не бедствовали. Среднего класса в Украине нет и тогда не было, но я думаю, что мою семью к нему можно отнести", — вспоминает Марина Фостенко.

Когда ей было 12 лет, семья сумела купить первый автомобиль и с тех пор только повышает его класс. А начиная с нулевых годов регулярно выезжает за границу — путешествовать и просто на отдых. Позже мама создала свое дело, которым зарабатывает и теперь — стала шить на продажу кожаные перчатки. А отец сперва занимался охранной деятельностью, а позже стал прорабом.

Сама Фостенко после школы поступила в национальный университет пищевых технологий и получила образование инженера — технолога молочных продуктов. Но профессия ее совсем не увлекла. А в 20 лет будущая предпринимательница вышла замуж и спустя какое-то время родила свою первую дочь.

Муж Марины — Игорь Фостенко, на тот момент занимался бизнесом по созданию сайтов. Марина ему в этом всячески помогала и тоже занималась сайтами на заказ. А позже поняла, что хочет учиться снова, поступив на этот раз на факультет социальной работы в Киево — Могилянской академии.

"Мои образования между собой совершенно не связаны. Как и с тем, чем я занимаюсь сейчас. Я просто очень люблю учиться, это — мое хобби. Когда я учусь, я кайфую", — признается предпринимательница.

И добавляет, что учеба во втором ВУЗе в плане взглядов на жизнь и понимания, почему в мире все происходит так, а не иначе, дала ей очень многое. По словам Фостенко, "Могилянка" в этом плане очень выгодно отличается от всех остальных украинских ВУЗов, так как существенно расширяет парадигму мышления. А без этого в мире и особенно в бизнесе никак.

"Даже не важно, на каком факультете там учится. Главное — там. Во-первых, там действительно интересно. Во-вторых, студентам там реально дают очень многое. Я на себе и на своем бизнесе, где незашоренность мышления очень важна, ощущаю это очень сильно", — объясняет Марина Фостенко.

Почему декор, карты мира и Esty

Фостенко признается — в начале бизнеса ни она, ни муж не предполагали, что делают что-то, что вскоре станет для них делом жизни. И сперва просто искали возможность увеличить заработок и продавать за границей.

"Мне было 24 года. Игорю — 26. Мы ждали второго ребёнка. И в какой-то момент кто-то из знакомых рассказал нам о возможностях лазерных станков для гравировки по дереву. Мы купили, чтобы попробовать, что с его помощью можно сделать — понравилось. Поэтому решили сделать на продажу пару деревянных расчесок с гравировкой", — вспоминает Фостенко.

По ее словам, вопрос, где продавать, не стоял, ведь на тот момент у предпринимательницы уже был магазин на Esty, который она создала за три года до этого для продажи кожаных перчаток своей мамы. Перчатки продались легко и быстро. Но на тот момент Фостенко не стала развивать это направление, так как не знала, насколько этот рынок огромный.

Но в 2014 году деревянные расчески с гравировкой на Esty произвели фурор — заказы буквально посыпались. Сначала Фостенко с подозрением отнеслись к такому успеху, но вскоре поняли, что перед ними открылась большая возможность сделать что-то на международном рынке. И не использовать ее было бы ошибкой. Поэтому в направление окунулись с головой.

Вскоре у семейства стали появляться конкуренты, которые попросту копировали их идею и продавали такие же расчески. Поэтому Фостенко решают расширять ассортимент — чтобы оставаться первопроходцами сегмента. По словам предпринимательницы, наиболее хайповый продукт того периода — деревянный гребешок для бороды.

В начале 2015 года семейство арендует небольшое производство в Ирпене. На первом этаже разместили цех, на втором — офис. В один из дней Игорь и Марина находились в нем и рассчитывали стоимость международной доставки очередного деревянного изделия с гравировкой, изучая Google-карты. Игорь периодически посматривал на пока еще пустующую стену напротив. И решил по возможности чем-то ее занять. Например, сделать деревянную карту мира. Спустя пару недель она была готова и уже красовалась на стене. А все, кто приходил в офис, спрашивали, почему мы не продаем и это.

"Мы задумались. Действительно — почему? Я изучила сегмент интерьерных и подарочных товаров и увидела, что такого еще никто не делает. Вообще никто — ни Amazon, ні навіть на Aliexpress. Поэтому решили делать", — рассказывает Марина Фостенко.

Первую деревянную карту в магазине EnjoyTheWood Фостенко выставили в конце 2015 года. Ее купили в первые же сутки и вскоре она улетела в США. А Фостенко поняли, что у EnjoyTheWood сменился фаворит — теперь это не расчески и гребешки, а карты. Покупатели по всему миру стали приобретать их и в качестве настенного аксессуара, и в подарок. А обороты у EnjoyTheWood стали расти в геометрической прогрессии. По словам Марины Фостенко, оборот компании в 2020 году составил $12 млн. А в текущем предпринимательница рассчитывает на двукратный рост.

Стартовый капитал, краудфандинг и другие инвестиционные нюансы

Первые деньги на развитие — несколько тысяч долларов, Марина Фостенко получила от мамы. По сути, бизнес начинали с родителями и долгое время они были не только соинвесторами, но и участниками процесса. Но уже сегодня, по словам предпринимательницы, найди инвестора тем, кто еще молод и не имеет солидного опыта за плечами найти гораздо проще, чем было раньше.

"Влияние опыта сейчас нивелируется. И недоверия к молодым предпринимателям уже гораздо меньше, чем было раньше. Мир очень быстро и существенно меняется и люди начинают понимать, что молодые зачастую могут знать даже больше, чем опытные", — объясняет Фостенко.

Плюсом молодости, по ее словам, также является и то, что у юных предпринимателей нет за плечами какого-то негативного опыта, который зачастую останавливает. И может убить идею на корню.

У Фостенко "ограничивающих установок" не было. Поэтому когда понадобились средства для разработки новой идеи карты — в 2D, предпринимательница решила идти на Kickstarter. Таким образом можно было убить двух зайцев сразу — протестировать спрос на будущий продукт, а заодно и найти денег на его производство.

Семейство не смутило, что украинских кейсов на Kickstarter на тот момент было не так, чтобы много. А ключевым в выборе этого инструмента стало то, что на площадке на тот момент уже были не только игры и IT — продукты, а самые разные предложения — начиная от рюкзаков с необычным функционалом, заканчивая оригинальными решениями для дома.

"Мы загорелись этой идеей. Нашли человека, который на тот момент был единственным в Украине по Kickstarter — консалтингу. Но он сказал, что наша идея никуда не годится. И с нашим продуктом у нас там ничего не получится", — вспоминает Марина Фостенко.

По семейство такая оценка не смутила — решили все сделать сами. По словам Фостенко, она долго вычитывала все, что можно по теме, интересовалась, высчитывала. Потом семья создала фирму за границей — из Украины принять участие невозможно, и в начале 2018 года провели первую кампанию — получили предзаказ на 500 карт общей стоимостью в $100 тыс.

Подобных кампаний с тех пор провели уже 6. Последнюю — два месяца назад, получив предзаказ на уже более чем $800 тыс. Марина Фостенко подчеркивает — в компании очень гордятся тем, что EnjoyTheWood — проект из Украины, который вовремя выполняет все взятые на себя обязательства.

"Мы всегда закрываем все наши проекты на Kickstarter. На нашем последнем проекте на Kickstarter мы собрали более $800. Да, ориентировались мы на 1 $млн, но с учетом получившихся по итогу апгрейдов он у нас по итогам и получился", — подытожила предпринимательница.

Какие сложности пришлось преодолевать и какие ошибки делали

По словам Марины Фостенко, главное, что мешало и бизнесе и тормозило ее — недостаток знаний. Его и она, и ее супруг ощущали с первых с дней существования EnjoyTheWood. И знаний не хватало в первую очередь менеджерских.

"Мы поняли это, когда у нас началась текучка кадров. Первый ушедший сотрудник — ок. Но когда стали уходить массово, мы поняли, что дело не в них. А в нас. Мы чего-то не знаем или не умеем. А значит, этому нужно научится", — вспоминает предпринимательница.

По ее словам, учились много и постоянно — курсы, тренинги, полноценное бизнес — образование. Последнее учебное "приобретение" — курс КМБШ в "Киево — Могилянской академии".

"Если кто-то ищет, куда бы пойти для учёбы по менеджменту, этот курс, мне кажется, самым лучшим. И мы прошли его не вдвоем с Игорем, а со всей командой. Да, мы такие — промоутеры обучения. Ведь если ты не учишься, и не меняешься, расти очень сложно", — уверена Марина Фостенко.

Она признает — работа на международном рынке сама по себе является одной большой сложностью. Ведь новые вызовы возникают тут едва ли не каждый день и являются, по большому счету, правилами игры. Но в компании к этому уже привыкли и даже сформировали иммунитет.

"У нас на производстве несколько раз были пожары, на самой Esty нас много раз банили, постоянно какие-то проверки. Была проблема даже с Warner Brothers, когда мы по неопытности нарушили авторское право. Много чего было. И теперь у нас к проблемам и сложностям иммунитет. Мы знаем, что любая решаема", — рассказывает Марина Фостенко.

О чем мечтает и что планирует предпринимательница в будущем

Все мечты детства и юности Марина Фостенко, по ее словам, уже осуществила. Причем, даже лучше и объемнее, чем мечтала и планировала. В особенности, в том, что касается материальных мечт. И теперь предпринимательница нацелена в основном на саморазвитие и достижение вещей, которые могут менять к лучшему жизнь вокруг.

В корпоративном плане Марина Фостенко в обозримом будущем — через 10 лет видит EnjoyTheWood миллиардной компанией. И учитывая тот факт, что работает она не на украинском, а на международном рынке, эта цель, по мнению предпринимательницы, вполне реальна.

"Но это совсем другие масштабы, поэтому я понимаю, что это будет совсем другая ответственность. Но мне кажется, что это будет интересно", — добавляет она.

В плане личных достижений предпринимательница настроена еще более решительно — научится смотреть на мир еще более позитивно, еще больше любить людей вокруг, еще больше путешествовать, и, главное, не стоять на месте.

"При любых обстоятельствах человеку важно развиваться. Я так и делаю — иду с этим посылом я иду по жизни и считаю, что частично доля успеха EnjoyTheWood в этом", — подчеркивает Марина Фостенко.

Как совместить родительство и предпринимательство

Сегодня у Марины Фостенко уже 4 дочки. Но в полноценном декрете она, по ее словам, не была ни разу. После рождения второй уже училась в "Киево — Могилянской академии". А точнее — совмещала материнство, работу по созданию EnjoyTheWood и обучение.

"Просыпалась, ехала с ней на работу — отвечала клиентам, делала отправки, потом ехали на пары, затем возвращалась на работу. В сезон работали вообще до 4 утра. Сейчас вспоминать это дико и я не понимаю, как нам удавалось. Но когда рождается ребенок, силы и желание откуда-то беруться", — вспоминает Марина Фостенко.

Примерно так же она говорит и в отношении бизнеса — когда он рождается и еще маленький, силы на него откуда-то берутся. И в первые годы он очень сильно нуждается в маме. То есть, в создателе. Позже важность этого уже уменьшается. Поэтому Фостенко операционное управление EnjoyTheWood через два года делегировала.

"Я восхищаюсь теми женщинами, которые находят удовольствие в домашних вещах. Я другая и мне некомфортно постоянно быть дома, ведь мне важно развиваться. Более того, у меня 4 дочки и я хочу привить им это же — что круто быть мамой и заботиться о них, но не забывать о себе тоже супер важно", — объясняет Марина Фостенко.

По ее словам, в Украине с каждым годом не только будет становиться все больше женщин — предпринимательниц, а и женщин, которые будут открывать в себе какую-то предпринимательскую роль как раз находясь в декрете. И таких примеров очень много уже сейчас.

Что мешает молодым предпринимателям и как правильнее всего "ворваться" в успешный бизнес

По словам Марины Фостенко, самым важным в этом плане будет понимание того, что бизнес — вещь крайне нестабильная. И если начать его с намерением быстро выйти стабильные показатели, то падать может быть очень больно.

"В Украине вообще все всегда нестабильно. Курс гривны скачет, правительства сменяют друг друга одно за одним. Поэтому крайне важно осознавать, что стабильности не будет. С этим нужно просто смириться и быть ко всему готовым", — полагает предпринимательница.

По ее словам, для Украины сложность еще и в том, что у нас нет поддержки предпринимателей. И если в этом плане сравнивать Украину с Америкой, Европой и даже Россией, становится немного грустно. Поэтому на старте бизнеса крайне важно рассчитывать только на свои силы. И не боятся рисковать. Более того, предпринимательница уверена — в современном мире те, кто не боится рисковать, гораздо первее всех остальных и тех, кто заранее все просчитывает, но в итоге не получает никакого результата.

В бизнесе очень важна незашоренность. Ведь возможности есть везде и главное — просто их видеть. Но для этого нужно смотреть широко. Но люди либо не видят, либо не делают потому, что боятся неудачи. Либо думают, что это не для них. У нас этот страх отсутствует. Мы идём напролом", — подытожила предпринимательница.

Советы молодым предпринимателям от Марины Фостенко

▶️ Не бойтесь изменений. И в бизнесе, и в личной жизни, и в жизни вообще. Увы, развитие без изменений невозможно. Нужно просто перестать их бояться и научится им радоваться. Ведь они показывают, что вы развиваетесь;

▶️ Обязательно занимайтесь саморазвитием, обучением, нетворкингом, участвуйте в бизнес-клубах, читайте книги и пр;

▶️ Расширяйте парадигму мышления, ведь оно очень сильно влияет на нашу жизнь. И общайтесь с людьми, которые круче и выше вас;

▶️ Осознайте ценность людей вокруг. Мне вообще не нравится называть людей, работающих вокруг меня, кадрами или персоналом. Правильнее — человеческим капиталом. В какой-то момент может показаться, что ты круче, что ты красавчик, а люди вокруг — нет. Но это обманчиво, ведь научится новому вы можешь только от них. И вести успешный бизнес можешь только с ними;

▶️ Не бойтесь мечтать и не ограничивайте себя цифрами. Очень важно видеть перед собой не их, а весь мир. Причем даже не город и не страну. А весь мир, ведь в наше время глобализации всё возможно. Поэтому смотрите глобально.

Елена Ковтун, специально для спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua