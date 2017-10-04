В Польше обнаружили уголь из оккупированного Луганска

Компания Doncoaltrade, зарегистрированная в Катовицах, поставляет антрацит в Польшу. Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna. Руководителем и мажоритарным акционером компании является Александр Мельничук, который ранее занимал должность "замминистра топлива, энергетики и углепрома" в террористической "ЛНР". До российской агрессии акциями Doncoaltrade также владеет Роман Зюков — сын Юрия Зюкова, бывшего замминистра энергетики и угольной промышленности Украины. Эту информацию подтвердил помощник Юрия Зюкова Кирилл Мешковский. По его словам, теперь сын замминистра не имеет ничего общего с этой компанией.

Согласно данным издания, Мельничук высылает уголь, добытый в ОРЛО на шахтах и в копанках, своей российской компании. Для РФ этот уголь — импорт из Украины, так как ввозит его фирма, зарегистрированная в Киеве. Затем в России на него оформляют фальшивые документы и по ним экспортируется в Евросоюз.

Часть луганского угля попадает в оккупированный Крым, другая часть — в Турцию. Польские журналисты нашли в Морском навигационном реестре РФ разрешение Doncoaltrade транспортировать антрацит морским путем. Разрешение действительно до мая 2018 года.

На границе с Польшей антрацит стоит $140 за тонну. Защитник прав человека Павел Лисянский рассказал польскому изданию, что с каждой тонны угля, проданной Мельничуком, главарь "ЛНР" Плотницкий получал 500 грн.

Журналисты польской газеты посетили офисный центр, где должна находиться Doncoaltrade.

Оказалось, что офис пустует, а на ресепшене даже не слышали о такой фирме. Управляющий офисного здания подтвердил, что эта компания у них действительно зарегистрирована, но уже около года никто не приходит в офис. Кстати, именно в сентябре прошлого года данная фирма подала финотчет властям Польши за 2015 год.

Министерство финансов Польши с 2013 года освободило Doncoaltrade от уплаты акциза.

Примечательно, что в Польше запрещена продажа товаров только из Крыма. Таким образом продукция из оккупированного Донбасса не находится под запретом: "Относительно ситуации в Украине, ограничения на импорт предусмотрены положениями распоряжения Совета ЕС от 2014 года. В статье 2 распоряжения предусмотрен запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из Крыма или Севастополя".