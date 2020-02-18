В США кузнечиков превратили в киборгов

Ученые Университета Вашингтона предложили использовать естественную способность насекомых чувствовать следы химических веществ в воздухе для поиска взрывчатки.

Для этого они создали киборга-кузнечика, использовав насекомое вида Schistocerca americana, сообщает LIGA.net со ссылкой на BiorXiv.

Находящиеся в усиках насекомого рецепторы распознают находящиеся в воздухе молекулы химических веществ и отправляют сигнал нейронам. Каждый кузнечик имеет около 50 тысяч таких нейронов, которые активируются группами в зависимости от вещества.

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Имплантировав электроды в соответствующий регион нейронной структуры насекомого, исследователи смогли получать данные о том, что насекомое распознало то или иное вещество. Они протестировали созданного киборга, помещая его в атмосферу, насыщенную парами взрывчатых веществ тринитротолуена (TNT) и его прекурсора 2,4-динитротолуена (DNT).

Для контроля насекомых помещали в пары не взрывчатых веществ, таких как горячий воздух и бензальдегид — основной компонент горького миндаля.

Прикрепленные к кузнечикам сенсоры собирали данные об электрической активности нейронов и передавали их беспроводным способом на компьютер исследователей. Установка считывателя нейронов обездвиживала кузнечика, поэтому его размещали на мобильную платформу для перемещения.

Кузнечики оказались способны обнаруживать наименьшие концентрации взрывчатых веществ. Использование нескольких насекомых позволило поднять точность распознавания веществ с 60% до 80%. Ресурса насекомых хватало до 7 часов работы.

Напомним, 23 апреля в Киеве выступил с лекцией 34-летний Нейл Харбиссон — британский художник, композитор и визионер, который считается первым в мире киборгом. Он приехал в Украину по приглашению Фонда семьи Загорий в рамках проекта #MeeTheFuture.