В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет

В конце мая из аэропорта в Мозес-Лейк (штат Вашингтон, США) в свой первый полет отправился самолет Cessna 208B Grand Caravan, который использует полностью электрический двигатель мощностью 750 лошадиных сил, передает CNBC.

По информации телеканала, это большой, полностью коммерческий электрический самолет в мире.

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Cessna 208B Grand Caravan разработан компанией МagniX со штаб-квартирой в Редмонде.

Работы по переоборудованию самолета были предприняты МagniX и фирмой под AeroTEC.

"Знаменитый Caravan на протяжении десятилетий является рабочей лошадкой, перемещая людей и грузы на небольшие расстояния. Это первый полет eCaravan. Это еще один шаг на пути к началу эксплуатации электросамолетов на коротких расстояниях за небольшую стоимость, с нулевыми выбросами и в более мелких аэропортах. Электрические коммерческие самолеты позволят предлагать ранее недоступные авиационные услуги", — заявил генеральный директор MagniX Рой Ганзарски.

В декабре 2019 года первый в мире полностью электрический самолет для коммерческого полета прошел испытания в Канаде. Гидросамолет DHC-2 de Havilland Beaver, используемый в этом полете, также был оснащен двигателем от MagniX.

По данным Международного совета по чистым перевозкам, "на долю коммерческой авиации приходится около 2% глобальных выбросов углерода". На транспортный сектор в целом приходится около 12% всех выбросов углекислого газа.

В стремлении снизить негативное воздействие авиации на окружающую среду, некоторые авиакомпании, такие как KLM, использовали биотопливо для своих самолетов. За последние несколько лет также был совершен ряд инновационных полетов.

Так, в 2016 году Solar Impulse 2, пилотируемый летательный аппарат на солнечной энергии, смог совершить кругосветный перелет без использования топлива.

Через два года беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии от европейского аэрокосмического гиганта Airbus совершил первый полет продолжительностью 25 дней, 23 часа и 57 минут.

Напомним, в январе во время испытаний бортовых систем одного из прототипов пассажирского электрического самолета Alice, разрабатываемого израильской компанией Eviation Aircraft, произошел пожар, в результате которого летательный аппарат получил значительные повреждения.