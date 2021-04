В TikTok, Netflix і Google розкажуть українському бізнесу, як вийти на міжнародний рівень

Алекса Маєр , Head of Industry, US & CA Retail Apps у Google — понад 6 років працює з найбільшими ритейлерами для їх просування на сервісах Google.

Сергій Портнов , Chairman of the Supervisory Board, Parimatch — трансформував букмекерський бізнес у передову технологічну компанію та визнаний міжнародний бренд.

Григорій Бакунов , CTO, VP of Technology, Parimatch Tech — понад 15 років займався запуском інтернет-проєктів і поширенням інновацій у Yandex, а тепер керує цифровим розвитком у Parimatch.

Катерина Білоруська, Founder, Member of Supervisory Board at Parimatch, Chairwoman of Parimatch Foundation — керує благодійним фондом, що допомагає дітям, незалежно від їх фізичних особливостей, соціального статусу та інших бар’єрів, отримати доступ до навчання та занять спортом.