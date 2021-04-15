В TikTok, Netflix і Google розкажуть українському бізнесу, як вийти на міжнародний рівень

Міжнародних компаній стає дедалі більше. Ще ніколи бізнесу не було так просто залучити нових клієнтів — у цьому допомагає Інтернет, просунута аналітика та глобалізація загалом.

Світ підкорюють глобальні компанії. TikTok відразу цілився на міжнародний ринок — багато в чому ця установка дозволила соцмережі за два роки стати головним конкурентом Facebook та Instagram. Netflix став серйозним гравцем на ринку стрімінгу, а потім змінив його після глобальної експансії. Але як бізнесу грамотно проводити масштабування?

На сьомій конференції PM GO зберуться підприємці, топменеджери міжнародних компаній і маркетологи та розкажуть про те, як правильно go global. Які локальні звички блокують масштабування? Які рішення забезпечують перемогу на нових ринках? Якими повинні бути лідери нового покоління глобалізації? На ці та багато інших питань дадуть відповідь:

Алекса Маєр , Head of Industry, US & CA Retail Apps у Google — понад 6 років працює з найбільшими ритейлерами для їх просування на сервісах Google.

Деніел Еванс , Public Figure Partnerships у TikTok — працює над залученням і утриманням інфлюенсерів зі світу спорту, моди, лайфстайлу та розваг в соціальній мережі.

Сергій Портнов , Chairman of the Supervisory Board, Parimatch — трансформував букмекерський бізнес у передову технологічну компанію та визнаний міжнародний бренд.

Григорій Бакунов , CTO, VP of Technology, Parimatch Tech — понад 15 років займався запуском інтернет-проєктів і поширенням інновацій у Yandex, а тепер керує цифровим розвитком у Parimatch.

Сваті Мохан , ex-Netflix Business Leader I Growth Specialist — працює над створенням продуктів, які сприяють зростанню бізнесу завдяки взаємодії з користувачами та формуванню нових звичок.

Ігор Жаданов , СEO та співзасновник Readdle — керівник IT-компанії, продукти якої завантажили більше 150 мільйонів людей з усього світу, а серед бізнес-клієнтів — Siemens, BMW, Scandinavian Airlines та Roche.

Катерина Білоруська, Founder, Member of Supervisory Board at Parimatch, Chairwoman of Parimatch Foundation — керує благодійним фондом, що допомагає дітям, незалежно від їх фізичних особливостей, соціального статусу та інших бар’єрів, отримати доступ до навчання та занять спортом.

та інші лідери зі світу бізнесу, технологій, спорту та корпоративної соціальної відповідальності (CSR).

На конференції PM GO: Go global! можна буде послухати доповіді, панельні дискусії та інтерв'ю. Подія буде цікава тим підприємцям, які замислюються або вже масштабують свій бізнес. А маркетологи, розробники та менеджери дізнаються, як змінювати процеси, щоб їх продуктом користувалися в усьому світі.

Участь у PM GO: Go global! безкоштовна за умови попередньої реєстрації на сайті. Старт — о 10:30 14 травня.