В Торгово-промышленной палате Украины рассказали, кому отказывают в выдаче сертификатов

Торгово-промышленная палата Украины (ТППУ) отмечает существенный рост обращений предприятий, которые пытаются свои обычные проблемы и невыполнение обязательств обосновать форс-мажором.

Как говорится в пресс-релизе компании, в таких случаях ТПП Украины на основании норм действующего законодательства и по результатам анализа документов отказывает в выдаче сертификатов, свидетельствующих о наличии обстоятельств форс-мажора.

"Торгово-промышленная палата Украины защищает интересы всего украинского бизнеса. Мы считаем недопустимы попытки большого количества предпринимателей и предприятий, которые пытаются ссылаться на форс-мажорные обстоятельства для уклонения от выполнения обязательств перед партнерами — будь то украинский или иностранный бизнес, или физические лица. В этих случаях мы отказываем в выдаче сертификатов о наличии форс-мажорных обстоятельств", — заявил президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

В компании подчеркнули, что важный аспект в работе ТПП заключается в анализе условий заключенных договоров на предмет ответственности за невыполнение обязательств и оснований освобождения от них, в частности, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

В ТПП Украины отмечают, что снижение количества обращений в палату свидетельствует о способности предпринимателей договариваться об урегулировании ситуаций в кризисных условиях.

"Получение сертификата о форс-мажоре — право, а не обязанность. Время карантина показало, что украинский бизнес сознателен, умеет договариваться", — сказал Геннадий Чижиков.

Ранее сообщалось, что президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков за государственный счет летает на престижные марафоны в разных уголках мира. Последний из них состоялся в Гуанчжоу — бизнесовой столице Китая.