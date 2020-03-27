Транспорт вчера, 17:29

В Украине аннулировали лицензию авиакомпании Atlasjet Ukraine

Турецкая авиакомпания больше не имеет возможности совершать рейсы и перевозить пассажиров и грузы в стране

В Украине аннулировали лицензию авиакомпании Atlasjet Ukraine В Украине аннулировали лицензию авиакомпании Atlasjet Ukraine
Самолет Atlasjet Ukraine. Фото: aerovokzal.net

Госавиаслужба Украины аннулировала сертификат эксплутанта и лицензию на перевозку пассажиров и грузов авиакомпании Atlasjet Ukraine.

Об этом сообщил регулятор в ответе на запрос avianews.com.

Из предоставленных документов следует, что сертификат остановлен с 29 февраля 2020 года приказом №340 от 28 февраля 2020 года. С этого момента предприятиям отрасли запрещено предоставлять авиакомпании услуги по обеспечению полетов.

Кратко и по делу в Telegram

Действие лицензии Atlasjet Ukraine Госавиаслужба остановила полностью приказом №453 от 18 марта 2020 года.

Таким образом, авиакомпания больше не имеет возможности совершать рейсы и перевозить пассажиров и грузы.

Как известно, Atlasjet Ukraine создана в 2013 году и начала регулярные рейсы в 2015 году на маршрутах из Львова, Запорожья и Харькова в Стамбул. Авиакомпания являлась дочерним предприятием турецкого авиаперевозчика Atlasglobal.

Турецкие инвесторы неоднократно заявляли, что намерены развивать дочернее предприятие в Украине при условии предоставления прав на полеты из Киева и Одессы в Стамбул.

Читайте также:
Самой пунктуальной оказалась украинская авиакомпания, приостановившая полеты

В 2018 году Atlasjet Ukraine приостановила полеты по всем трем регулярным маршрутам, однако несколько месяцев спустя начала летать из Одессы в Стамбул после получения соответствующих прав на маршрут.

26 ноября 2019 года авиаперевозчик остановил рейсы одновременно с материнской компанией из-за финансовых проблем у последней. Оба самолета украинская авиакомпания направила на хранение во Францию.

В конце 2019 года Atlasjet Ukraine получила права на полеты по маршруту Киев-Стамбул. Гендиректор авиакомпании Ярослав Красножон прогнозировал, что авиаперевозчик вернет с хранения оба самолета и возобновит полеты на линии Одесса-Стамбул в середине января 2020 года. В марте 2020 года Atlasjet Ukraine хотела выйти на линию Киев-Стамбул.

В феврале 2020 года стало известно, что турецкая Atlasglobal повторно остановила полеты и начала процедуру банкротства.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

SkyUp, МАУ и Windrose отменили все регулярные рейсы до 24 апреля
SkyUp, МАУ и Windrose отменили все регулярные рейсы до 24 апреля
Boeing планирует возобновить выпуск 737 Max уже в мае
Boeing планирует возобновить выпуск 737 Max уже в мае
Крупнейшие авиакомпании Канады массово увольняют персонал из-за пандемии коронавируса
Крупнейшие авиакомпании Канады массово увольняют персонал из-за пандемии коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус. Такие же покупала Украина

  3. Google запустил украиноязычную платформу для дистанционного обучения

  4. "Не чувствую запахов" — нардеп Анна Скороход заболела коронавирусом

  5. Мукомолы предупреждают о подорожании хлеба в Украине

Загрузка...