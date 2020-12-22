В Украине антибиотики будут продавать по электронным рецептам — Минздрав

В 2021 году в Украине будет внедрена продажа антибиотиков по электронному рецепту. Об этом 22 декабря в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, все лекарственные средства, относящиеся к антибиотикам, должны продаваться по e-рецепту.

"Эту систему мы разрабатываем. Планируем, что с 1 апреля она начнет работать", — заявил глава Минздрава.

Степанов также подчеркнул, что вначале электронный рецепт будет применяться к таким лекарствам, как инсулин, наркосодержащие препараты, а позднее будет расширен и на антибиотики.

В то же время, как отметил Степанов, будет усилен контроль за отпуском рецептурных препаратов в аптеках.

В частности, бумажные рецепты должны будут храниться в течение года после использования для проверок Государственной лекарственной службой.

При этом, Министерство здравоохранения призывает украинцев принимать антибиотики только по назначению врачом.

По данным заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного доктора Виктора Ляшко, в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 потребления отдельных групп антибиотиков возросло в 40 раз.

Ранее Степанов заявлял, что с 2022 года по электронному рецепту можно будет приобрести антибиотики и препараты, предназначенные в рамках антибактериальной терапии. А с 2023 года на электронный рецепт будут переведены все другие рецептурные средства.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла законопроект №3615-1, нормирующий электронную розничную торговлю лекарственными средствами, то есть продажу лекарств через интернет.