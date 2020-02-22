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30 минут назад

В Украине открыли 700 продуктовых супермаркетов

Более 500 из них открылись в новых локациях

В Украине открыли 700 продуктовых супермаркетов В Украине открыли 700 продуктовых супермаркетов
Фото: Мир24

В 2019 году ритейлеры суммарно открыли в Украине 697 продуктовых супермаркетов. Об этом сообщает Retailers.

Из открытых в прошлом году 697 магазинов, 518 открылись в новых локациях, оставшиеся сменили вывеску другой торговой сети в результате процесса ребрендинга, переуступки прав аренды или сделки по поглощению.

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По данным аналитиков, по состоянию на конец 2019 года лидером по количеству магазинов в украинском продуктовом ритейле оставалась сеть АТБ-маркет, объединявшая 1078 магазинов.

В тройке лидеров также разместились группы Fozzy (Сільпо, Фора, Le Silpo, Thrash!, Fozzy C&C, Favore) и Volwest (Наш Край, Spar), которые к концу года насчитывали 561 и 277 магазинов соответственно.

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