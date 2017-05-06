В Украине построили завод по разведению промышленных шмелей

06 мая 2017, 11:02
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В прошлом году в Украине запустили завод по производству шмелей-опылителей

В Украине построили завод по разведению промышленных шмелей | АПК | Дело Увеличить картинку

Аграрно-исследовательская ассоциация "Живая страна" в 2016 году построила первый завод по разведению шмелей-опылителей. Об этом в интервью Agravery рассказал директор фонда Богдан Мазницкий.

Производственная мощность предприятия 6-10 тыс. шмелиных семей в год. Сейчас в компании готовится к запуску второй очереди, что позволит удвоить мощности предприятия.

По словам директора фонда, чтобы качественно отработать технологию, потребовалось два года, и сейчас компания имеет уже 4-5-е поколение шмелей, которые плодотворно работают в украинских хозяйствах.

"Прогрессивные аграрии уже давно поняли, что нужно управлять процессом опыления растений, а не зависеть от капризов природы. Для некоторых растений это вообще является определяющим фактором развития. Такое опыление гораздо более удобное и эффективное, чем с помощью спецпрепаратов или вручную. Так, например, опыление шмелями используют почти 90% системных теплиц, в том числе и в Украине, а также для открытого грунта — овощных плантаций и садов", — рассказывает Богдан Мазницкий.

Также, отметил он, в прошлом году производственные исследования проводили в хозяйствах на посадках малины — получили увеличение урожая ремонтантной малины на 20-30%.

"Спектр использования шмелей достаточно широкий — есть ощутимый эффект для культур как закрытого грунта, так и открытого. Впрочем, здесь тоже есть свои особенности. К примеру, шмели очень хорошо работают на томатах, однако при цене помидоров с поля в 2 грн вряд ли будет целесообразным вкладывать средства в их опыление. В целом, по нашему мнению, шмели могут использоваться на всех овощных и плодовых культурах, стоимость которых превышает 20-40 грн за килограмм", — подытожил специалист.

По материалам: Agravery
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Теги: апк , животноводство , инвестиции

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В Украине построили завод по разведению промышленных шмелей | АПК | Дело
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