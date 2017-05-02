В Украине потратят 40 млн грн на зарыбление рек

02 мая 2017, 16:00
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В каждую рыбу будут вживлять персональный чип. С его помощью можно идентифицировать рыбу и отслеживать, как она развивается

В Украине потратят 40 млн грн на зарыбление рек | Рынки | Дело Увеличить картинку

Впервые за четыре года государство взялось за селекцию и зарыбление рек. Держрибагенство уже начало поиск рыборазводных предприятий.

В каждую рыбу будут вживлять персональный чип, что в человеческом измерении как фамилия, имя и отчество. Введут его в спинную мышцу. По словам специалистов, это не вредит обитателям водоемов. С помощью чипа можно идентифицировать рыбу и отслеживать, как она развивается. Контроль — залог того, что мальки родятся здоровыми. А значит, вложенные деньги не пойдут по течению.

Чтобы восстановить популяцию, в наши водоемы ежегодно надо запускать по 100 млн рыбок. "Если мы один год не наполняем рыбой водоем, то мы теряем возврат промышленного потомства на 13%. Умножаем это на 4 — это почти 40% рыбы", — отметила руководитель пресс-службы Госрыбагентства Диана Кладова.

Из-за недофинансирования рыбы в пресноводных водоемах уменьшилось наполовину. Спасать ситуацию взялось государство. Впервые за четыре года на зарыбление с госбюджета выделили 40 млн грн. Мальков будут покупать у частных предпринимателей. Однако те сотрудничают неохотно. За одну рыбу государство платит одну гривну. Рыночная цена в несколько раз выше.

"Если цена будет такой мизерной, то никакой товаропроизводитель продавать свою продукцию не будет. Это экономически не выгодно", — сказал директор рыборазводного предприятия Леонид Гейко.

В Госрыбагентстве уверяют, что попытаются пересмотреть ценовую политику. Возможно, будут платить три гривны за одну рыбу. За процессом селекционного отбора следят и ученые. По их словам, миллионных затрат на восстановление биоресурсов можно было бы избежать, если бы экологи контролировали ситуацию по-настоящему, а не только на бумаге.

"Чтобы произошло нормальное воспроизводство в реках и водохранилищах, необходимо убрать два основных фактора — это браконьерство и неконтролируемые сбросы воды. Тогда и не будет необходимости выбрасывать миллионы на зарыбление в таких хранилищах", — считает ученый Белоцерковского НАУ Александр Олежко.

Чтобы закупленные мальки действительно попали в водоем, а не исчезли по дороге, Госрыбагентство внедряет новую систему контроля. За две недели до выпуска в воду будет публично объявлять о месте и времени зарыбления. Каждый желающий сможет прийти и самостоятельно проконтролировать, куда же ушли государственные деньги.

По материалам: Телеканал новостей "24"
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Теги: рыба , экология

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В Украине потратят 40 млн грн на зарыбление рек | Рынки | Дело
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