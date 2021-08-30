Транспорт 5 минут назад

В Украине презентовали новый военный вездеход (ВИДЕО)

Новое авто создана на базе кроссовера Toyota Hilux и имеет шифр "Сайгак"

Фото: "Украинская бронетехника" Фото: "Украинская бронетехника"
Фото: "Украинская бронетехника"

Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" (УБ) представила первый образец нового вездеходного автомобиля для Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-служба предприятия, при разработке во внимание были приняты пожелания военных, которые непосредственно эксплуатируют технику в зоне проведения ООС, и с учетом опыта стран Восточной Европы, проводящих замену старых советских УАЗов.

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По информации УБ, новое авто создана на базе кроссовера Toyota Hilux и имеет шифр "Сайгак". Она была доработана под техническое задание и адаптирована к использованию украинскими военными.

Военный джип был создан в партнерстве с чешской компанией Glomex, которая уже поставляет аналогичные машины Вооруженным силам Польши, Вооруженным силам и полиции Чехии и недавно добавила в свой актив победу в тендерах на поставку автомобилей для Словакии и миссии ООН в Македонии.

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"По условиям конкурса, до 1 сентября мы должны предоставить Министерству обороны Украины опытный образец и провести заводские испытания. Проблема в том, что методик и программ для проведения заводских испытаний у нас нет — Минобороны их до сих пор не предоставили. Однако мы готовы выходить на государственные испытания, ведь наш "Сайгак" соответствует стандартам НАТО", — рассказал генеральный директор Украинской бронетехники Владислав Балбес.

В компании говорят, что, по оценкам специалистов, потребность ВСУ в новых внедорожниках достигает тысяч единиц. Планируется, что в будущем аналогичные машины найдут применение также в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что 23 августа прошлого года подразделения Вооруженных сил Украины получили 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

Напомним, новый украинский военный беспилотный летательный аппарат ACE ONE, представленный в Киеве 15 июня 2021 года, будет готов к эксплуатации не менее чем через три года.

 

 

 

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