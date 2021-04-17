США дополнительно выделят $150 млн на помощь украинской армии

Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил предоставление дополнительных $150 млн помощи для содействия безопасности Украины.

Об этом в своем выступлении в Центре боевой подготовки в Яворове заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, передает пресс-служба американского посольства в Украине.

По ее словам, с 2014 года США предоставили Украине финансовую помощь для повышения обороноспособности армии на общую сумму $2 млрд.

Так, в марте Минобороны США объявило о новом пакете финансовой помощи Украине в сфере безопасности на $125 млн, который включает в себя финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь.

"В этом финансовом году Конгресс одобрил предоставление дополнительных $150 млн помощи для содействия безопасности Украины", — заявила Квин.

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Ранее предыдущий президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом оборонный бюджет страны на 2021 фискальный год, который предусматривает военную помощь Украине в размере $250 млн.

Палата представителей США одобрила данный закон 8 декабря, Сенат США — 11 декабря. В тот же день появилась информация, что Россия возобновила строительство "Северного потока-2".

В частности, в нижней палате парламента "за" проголосовало 335 депутатов, а "против" — лишь 78, в верхней — за утверждение документа было 84 сенатора, а против — лишь 13. Если обе палаты Конгресса сохранят такое большинство, они легко преодолеют президентское вето.

При этом перед голосованиями в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что считают, что поставка оружия США будет продолжаться и после прихода к власти администрации избранного президентом Джо Байдена.