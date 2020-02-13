Потребрынки 60 минут назад

В Украине растет рынок снеков — исследование

На глобальном уровне все больше отдается предпочтение здоровым перекусам

В Украине растет рынок снеков — исследование В Украине растет рынок снеков — исследование
Фото: УНН

В конце 2019 года компанией Mondelez был опубликован отчет State of Snacking, который изучил роль снеков и их роль в удовлетворении потребностей потребителей. Это исследование продемонстрировало, что популярность перекусов — глобальный тренд, стиль жизни, который активно растет. 

Из-за динамичного образа жизни 6 из 10 потребителей выбирают снеки в качестве перекуса на протяжении всего дня, а среди миллениалов  — 7 человек из 10. 

"Украинский рынок снеков продолжает расти. Около 80% людей все еще продолжают потреблять более здоровые перекусы и сбалансированные снеки, но предпочтение сладостями продолжают занимать важное место в ежедневной жизни." — Рассказал генеральный директор Mondelez Украина Андрей Самусенко. 

Кратко и по делу в Telegram

Мировые тренды в категории снекинга растут в разных категориях. Глобально развивается здоровое питание, контроль порций, поэтому много компаний инвестируют в эти направления, чтобы предоставить продукт потребителю. Что касается Украины, то категория здорового питания не настолько востребована, как в других странах. 

Читайте также:
История бутерброда: Как противники могут стать союзниками

Например, в Америке в настоящее время едят больше закусок, чем еды в обычный день. В ходе исследования 8 из 10 опрошенных это подтвердили. Перекусы помогают им пережить день — 78%. И 69% опрошенных по всему миру говорят, что они не могу представить свою жизнь без закусок. Также, 83% американцев считают, что перекус для них — это некая ностальгия по дому. В то время 76% респондентов ответили, что не могут представить мир без шоколада, такое же количество потребляет разные перекусы, чтобы помочь себе контролировать голод и управлять калориями в течение дня.

В Германии 6 из 10 человек едят на протяжении дня больше закусок, чем обычной еды. Для 60% респондентов перекус является перерывом для отдыха на протяжении напряженного дня, а 49% и вовсе не могут представить свою жизнь без снеков.

Также, 70% немцев считают, что перекусы очень важны для их эмоционального и физического состояния. 

Напомним, ранее Delo.ua рассказывало, что украинцы проедают почти половину своих доходов.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Цены на промышленную продукцию падают третий месяц подряд — Госстат
Цены на промышленную продукцию падают третий месяц подряд — Госстат
Как построить фундамент для роста своего бизнеса
Как построить фундамент для роста своего бизнеса
Депутат от "Слуги народа" предложил продавать воду в Крым по цене российского газа
Депутат от "Слуги народа" предложил продавать воду в Крым по цене российского газа
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Фуры у Кабмина: дальнобойщики и перевозчики требуют прозрачных условий труда (ВИДЕО)

  2. Косюк построит в Украине бульонный завод

  3. Новый руководитель Одесского припортового завода просит снизить ему зарплату в 10 раз

  4. Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции

  5. Airbus показал модель нового самолета, "похожего на сокола" (ВИДЕО)

Загрузка...