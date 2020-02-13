В Украине растет рынок снеков — исследование

В конце 2019 года компанией Mondelez был опубликован отчет State of Snacking, который изучил роль снеков и их роль в удовлетворении потребностей потребителей. Это исследование продемонстрировало, что популярность перекусов — глобальный тренд, стиль жизни, который активно растет.

Из-за динамичного образа жизни 6 из 10 потребителей выбирают снеки в качестве перекуса на протяжении всего дня, а среди миллениалов — 7 человек из 10.

"Украинский рынок снеков продолжает расти. Около 80% людей все еще продолжают потреблять более здоровые перекусы и сбалансированные снеки, но предпочтение сладостями продолжают занимать важное место в ежедневной жизни." — Рассказал генеральный директор Mondelez Украина Андрей Самусенко.

Мировые тренды в категории снекинга растут в разных категориях. Глобально развивается здоровое питание, контроль порций, поэтому много компаний инвестируют в эти направления, чтобы предоставить продукт потребителю. Что касается Украины, то категория здорового питания не настолько востребована, как в других странах.

Читайте также: История бутерброда: Как противники могут стать союзниками

Например, в Америке в настоящее время едят больше закусок, чем еды в обычный день. В ходе исследования 8 из 10 опрошенных это подтвердили. Перекусы помогают им пережить день — 78%. И 69% опрошенных по всему миру говорят, что они не могу представить свою жизнь без закусок. Также, 83% американцев считают, что перекус для них — это некая ностальгия по дому. В то время 76% респондентов ответили, что не могут представить мир без шоколада, такое же количество потребляет разные перекусы, чтобы помочь себе контролировать голод и управлять калориями в течение дня.

В Германии 6 из 10 человек едят на протяжении дня больше закусок, чем обычной еды. Для 60% респондентов перекус является перерывом для отдыха на протяжении напряженного дня, а 49% и вовсе не могут представить свою жизнь без снеков.

Также, 70% немцев считают, что перекусы очень важны для их эмоционального и физического состояния.

Напомним, ранее Delo.ua рассказывало, что украинцы проедают почти половину своих доходов.