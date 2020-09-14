IT и Телеком 3 часа назад

В Украине разработали бот, отслеживающий упоминания во всех типах медиа и соцсетей

Украинские разработчики презентовали первый в мире мессенджер-бот для мониторинга упоминаний во всех типах медиа и социальных сетях, работающий в Facebook Messenger и Telegram

В Украине разработали бот, отслеживающий упоминания во всех типах медиа и соцсетей В Украине разработали бот, отслеживающий упоминания во всех типах медиа и соцсетей

Украинская компания "Соцмониторинг" разработала первый в мире бот для мгновенного мониторинга и доставки упоминаний из онлайн-медиа, Facebook, YouTube и Telegram-каналов, ТВ и печатной прессы, в мессенджеры Facebook и Telegram.

Функционал Somo bot не имеет аналогов как на украинском, так и на мировом рынке, отмечают разработчики. Он позволяет настроить точный поиск по ключевым словам, словосочетаниям или группам слов. Также бот способен работать со сложными запросами (точная фраза или предложение) и умеет различать магазин "Розетка" от электрической розетки, использовать фильтры позитивных или негативных упоминаний, а также мгновенно получать уведомления о них прямо в мессенджер — Facebook или Telegram.

Кратко и по делу в Telegram

"Мы создали уникальный сервис SoMo bot, который непрерывно мониторит  медиа и соцсети, а затем мгновенно доставляет сообщения с упоминанием заданного бренда, фамилии или компании на любое устройство, где установлен facebook messenger или telegram, рассказала Александра Шемчук, CEO Social Monitoring. — Это сервис актуален как для коммуникационщиков, маркетологов, журналистов, блогеров, депутатов и селебрити, так и собственников малого и среднего бизнеса, у которых нет времени, чтобы вручную отслеживать упоминания в сети". 

Презентованный в Украине, благодаря постоянно растущему вниманию и пониманию важности информационной гигиены брендов и компаний, SoMo bot уже стал объектом интереса и на международном рынке. 

На данный момент разработчики ведут переговоры с потенциальными партнерами из Турции и Израиля, а с одной из компаний в Болгарии уже подписан контракт о сотрудничестве. Для зарубежных рынков команда Social Monitoring разрабатывает бота на базе мессенджера WhatsApp.

А в декабре команда разработчиков Somo bot поедет на всемирно известную конференцию технологий WebSummit в Лиссабоне (Португалия), чтобы представить украинского сервис-бота международной общественности.   

Специально читателям Delo.ua разработчики бота предоставляют 1 месяц премиум-доступа по промокоду actDeloUA, который необходимо использовать при старте работы с Somo bot.

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