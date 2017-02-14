В Украине рекордно подешевели яйца

14 февраля 2017, 18:08
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С начала 2017 года яйца в Украине подешевели на 27%. За две недели февраля — на 18%

В Украине рекордно подешевели яйца | АПК | Дело Увеличить картинку

Цены на яйца в Украине с начала года снизились на 27%, и по состоянию на 10 февраля средняя стоимость десятка яиц составила 15,29 грн, сообщила Украинская аграрная конфедерация (УАК) ссылаясь на данные Госстата.

Согласно сообщению, средняя стоимость десятка яиц в настоящее время уступает ценам конца января на 18%, когда яйца стоили 18,64 грн за десяток.

"Рекордсменом же по ценовому спаду в первые десять дней февраля стала Харьковская область — за указанный период яйца в регионе подешевели на 28,9%. Самыми стойкими цены на продукт оказались на Волыни, просев за декаду на 12,5%", — отметили в аналитическом департаменте УАК.

Как сообщало Delo.UA, осенью 2016 года был зафиксирован рекордный рост цен на яйца. Оптовые цены на десяток яиц превышали 23-24 грн.

"Уменьшение промышленного производства, значительный рост экспорта яиц в сентябре и начало сезонного периода уменьшения производства яиц в хозяйствах населения привело к некоторому сокращению предложения яиц на рынке, что позволило предприятиям увеличить оптово-отпускные цены для покрытия убытков, которые они несли в течение восьми месяцев текущего года. В начале ноября наблюдалось определенное насыщение рынка в связи с сокращением экспортных поставок в октябре, а затем и снижение оптово-отпускных цен на яйца", — комментировал Сергей Карпенко, глава "Союза птицеводов Украины".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , яйца , цены

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В Украине рекордно подешевели яйца | АПК | Дело
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