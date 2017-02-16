В Украине строят завод по переработке козьего молока

16 февраля 2017, 12:36
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Во Львовской области строят сырзавод, который будет производить продукцию из козьего молока

В Украине строят завод по переработке козьего молока | АПК | Дело Увеличить картинку

Фермерское хозяйство "Фаворит КИМ" и компания "Добра коровка" завершили реконструкцию действующего коровника во Львовской области на 300 голов. Также завершено строительство новой козьей фермы на тысячу голов. Об этом пишет Zaxid.net.

Также компании занялись строительством сырзавода. Директор компании "Добрая коровка" Олег Иваник сообщил, что строительство молокоперерабатывающего завода планируется с соблюдением всех норм в соответствии с системой контроля качества пищевой продукции (HASP), которая действует в Европейском Союзе.

"Уже есть подписанные контракты по закупке голландского оборудования. На сегодня, мы привлекаем технологов и специалистов в сыроварении из Нидерландов и Франции. Все полученные навыки практикуем и реализуем на мини-сыроварни. Уже есть первые "вкусные" результаты. На данном этапе, готовим полный пакет документов для начала строительства",— отметил он.

Напомним, что в Украине планируется строительство трех заводов по производству биопрепаратов для выращивания сельскохозяйственных растений.

По материалам: Agravery
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Теги: апк , потребрынки , строительство , инвестиции , молоко

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В Украине строят завод по переработке козьего молока | АПК | Дело
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