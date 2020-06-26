В Украине впервые сертифицировали жилое здание по стандарту BREEAM. На рынке жилой недвижимости это декларировали многие девелоперы, однако ENSO вместе с лицензированным оценщиком MCL и Accredited Professional Натальей Наумовой действительно сделали это. К этому времени в Украине только офисные здания сертифицировались в соответствии с требованиями экологических стандартов.

Престижный сертификат экологического и энергоэффективного строительства по схеме BREEAM International New Construction получил ЖК DIADANS. Выбранная схема сертификации говорит о том факте, что проектной группой были реализованы лучшие доступные технологические решения в полном объеме на этапе проектирования здания.

ЖК DIADANS

Международный стандарт экологического строительства BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) является наиболее популярным, независимым и широко используемым в Европе методом оценки качества и экологичности объектов недвижимости. Автором стандарта является организация BRE Global (Великобритания). За двадцать девять лет существования стандарта более чем 550 тысяч зданий получили соответствующие сертификаты.

Более того, мировой и европейский опыт строительства свидетельствуют, что "зеленая" сертификация строительства является абсолютной нормой, а в некоторых странах — принята на государственном уровне. "Зеленая" сертификация является гарантией обеспечения безопасности для окружающей среды, безопасности и комфорта для пользователей зданий, использования качественных строительных материалов, а также сокращение эксплуатационных расходов за счет высокой энергоэффективности и сберегательного использования ресурсов.

Основными преимуществами сертификации по стандарту BREEAM для инвесторов, девелоперов и проектировщиков являются:

• позиционирование на рынке как авторов зданий и сооружений с минимальным воздействием на окружающую среду;

• снижение эксплуатационных расходов за счет использования энергоэффективного оборудования и энергомоделирования объекта;

• повышение качества рабочей и жилой среды;

• гарантия, что при строительстве объекта применялись технологии, соответствующие основным принципам устойчивого развития (sustainable development);

• внедрение инновационных решений, минимизирующих воздействие на окружающую среду;

• соответствие корпоративным и организационным экологическим целям.

BREEAM является универсальным методом оценки экологичности объектов недвижимости, поскольку учитывает национальные особенности региона, где реализуется проект, а также местные строительные правила и нормы. Так, в процессе сертификации жилого комплекса DIADANS рабочей группой компании MCL в тесном сотрудничестве с BRE Global были определены направления развития строительной отрасли Украины и утверждены весовые значения для категорий оценки жилых зданий в соответствии с требованиями BREEAM.

"Рынок зеленого строительства в Украине только формируется. В Украине практически отсутствует стандарт качественного и энергоэффективного строительства. Каждый строит на свой лад. Имплементация стандарта BREEAM в Украине позволит обеспечить высокий уровень качества построенных объектов. Стандартизация жилья, коммерческой и производственно-промышленной недвижимости положительно повлияет на строительную отрасль в Украине, ускорит энергетическую независимость нашей страны", — убежден руководитель компании MCL, Николай Герасименко.

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Девелоперы и застройщики, которые более знакомы с мировым рынком недвижимости перенимают опыт соседних стран, внедряют технологии чтобы выделить свой проект среди конкурентов.

Напомним, компания MCL — лидер рынка экологической сертификации в Украине. Сейчас компания проводит сертификацию жилых комплексов, торгово-развлекательных центров, инновационного парка и промышленного завода.