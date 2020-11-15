В Украине запустили сайт с актуальной информацией о раке легкого и контактами для помощи

В Украине началась информационная кампания "Год осведомленности о раке легкого", которую инициировала кампания "Рош Украина", входящая в состав швейцарской фармацевтической компании Roche, одного из ведущих производителей лекарственных препаратов в области онкологии.

Проект продлиться год и будет состоять из различных мероприятий, общая цель которых — повысить уровень знаний украинцев о раке легкого, его профилактике и лечении. Деальней о датах и месте проведения будут сообщать на странице компании "Рош Украина" в Facebook.

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Рак легкого — одно из самых распространенных онкологических заболеваний с высокой смертностью. Ежегодно в Украине от него умирает более 9 тысяч человек, в мире — более 1, 7 миллиона человек.

Рак легкого часто не проявляется симптомами у больных на ранних стадиях и первые признаки болезни человек замечает уже на третьей или четвертой стадии, когда врачи могут предложить только паллиативное лечение, и таких пациентов — 71,8%. В то же время шансы победить болезнь значительно выше, если она обнаружена на ранних стадиях.

Уже запущен сайт, где можно узнать о первых признаках заболевания, типах болезни, видах лечения, профилактике.

В ближайшее время там появится список с контактами диагностических центров и общественных организаций, которые поддерживают онкологических пациентов. Одна из таких организаций "Легені" объединяет крупнейшее сообщество, где пациенты и их родственники делятся информацией.