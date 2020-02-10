В Украине заработал новый маркетплейс современного искусства

С февраля 2020 года в Украине заработала международная платформа современного искусства CODEKY.ART. Это, говорят его разработчики, не имеющий аналогов в мире маркетплейс, где представители творческих профессий могут создавать свои персональные бизнес-кабинеты и самостоятельно представлять себя и свои работы в интернет-пространстве.

На новой торговой площадке скульпторы, художники и представители других творческих профессий смогут предлагать свои работы покупателям, размещать информацию об услугах, вести персональные блоги. Также на маркетплейсе регулярно будет обновляться информация о выставках и мастер-классах, других арт-услугах.

"Цель проекта — поддержка, развитие и популяризация современного искусства в Украине. Для этого мы создали уникальную среду, где размещать и продавать свои работы могут не только профессионалы и начинающие художники, но и каждый желающий, пройдя простую модерацию. Для поддержки и вдохновения студентов творческих профессий у нас предусмотрены специальные условия", 一 рассказывает автор проекта Юлия Ковалева.

Затраты на новый маркетплейс составили $500 тысяч, которые команда планирует вернуть в течение года. Стоимость услуг платформы составит 1,5% от стоимости покупки, 15% 一 за маркетинговые услуги, 200 грн за каждое объявление об услугах. Для начала работы понадобится зарегистрироваться на маркетплейсе и завести личный кабинет в платежной системе Fondy.

Напомним, в 2019 году украинцы потратили в интернете 76 млрд грн.