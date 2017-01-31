Імідж України в світі дуже спотворений — голова Американської торгової палати

Андрій Гундер, виходець із Лондона, протягом двох останніх десятиліть отримав репутацію провідного експерта з питань зв'язків з громадськістю та органами державної влади в Україні. Навесні 2015 року Андрій був призначений на посаду президента Американської торговельної палати в Україні. Він переконаний — зараз прекрасний час для заведення інвестицій в Україну, адже імідж нашої держави поступово виправляється і ставлення до українського бізнесу змінюється на позитивне.

Великий бізнес в Україні — це…

…Це насамперед великі платники податків. За результатами 8 місяців 2016 року платниками, які обслуговуються в Офісі великих платників податків Державної фіскальної служби, сплачено до державного бюджету 137,6 млрд гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року великими платниками збільшена сплата податків і зборів до держбюджету на 31,8 млрд гривень, або на 29,8%. Великий бізнес — це ті компанії, які платять великі податки. Є традиційні галузі — нафтогазова, металургійна, мобільний зв'язок. Але все змінюється.

Як ви думаєте, сьогодні найбільший бізнес в країні, як і раніше, зосереджений в промисловості, або капітал переміщається в інші райони?

Якщо говорити про недержавні компанії, то у десятці найбільших за виторгом присутні представники металургії, енергетики, рітейлу та АПК. По 30% припадає на металургію й рітейл, по 20% — на енергетику й АПК.

Що для вас репутація? Що включає в себе це поняття?

Репутація — це думка, яка складається про людину під час її життя і діяльності, образ компанії чи організації, який складається у свідомості громадськості, своєрідна оцінка її діяльності.

Ділова репутація — це показник ставлення до організації з боку персоналу і зовнішнього оточення, показник довіри, готовності до співпраці, прийнятності її стратегії, розуміння цілей, стилю і намірів її діяльності.

Репутація підприємства складається з таких основних компонентів: особистісного, корпоративного, галузевого, регіонального та репутації країни в цілому. Особистісний рівень репутації — в основі якого працівники підприємства, як носії його ділової репутації, корпоративний рівень забезпечується брендами та торговими марками, галузевий рівень передбачає репутацію галузі в цілому — наприклад, виноробна галузь у Франції чи галузь з виробництва оливкової олії в Італії, Іспанії або Греції. Що ж до останніх, то це міський або регіональний рівень репутації:инаприклад, голландські сири "Гауда", Париж або Мілан — столиці модного одягу. А репутація країни це сформована суспільна думка про країну: наприклад, Німеччина — країна якісних машин, Японія — новітніх технологій тощо.

А що репутація для вас особисто?

Я думаю, довіра — це найголовніше. Взагалі, в пост-радянському просторі довіра не завжди була високою. Але зараз дуже багато чого змінюється. Змінюється ставлення до багатих людей. Якщо раніше ставлення до нафтовиків, до банкірів, до олігархів було негативним, то ми бачимо і новий прошарок багатих людей, яких люди люблять. Це Стів Джобс, Біл Гейтс, Марк Цукерберг. Люблять представників ІТ-сектору. Зараз дуже цікавий час, коли з'являються компанії, які багаті, але їх почали любити.

Чим може обернутися погана репутація для українського бізнесу? І навпаки — яку вигоду український бізнес може отримати зі своєї доброї репутації?

Хороша репутація створює передумови і формує бажання людей мати справу з компанією. Вона ж дозволяє їй розвивати свій бізнес в перспективі. Сильний бренд допомагає продажам компанії, генеруючи фінансові потоки тут і зараз. Існують галузі, в яких хороша репутація компанії є наріжним каменем бізнесу. Це справедливо для ринків, де споживачі повинні мати великий кредит довіри до продавця і позитивно оцінювати перспективи його розвитку — фінансові послуги, охорона здоров'я, більшість секторів B2B-ринку. У галузях же, де йде продаж реального, відчутного товару, на перший план виходить бренд.

Якщо керівник компанії заплямував своє ім'я або ім'я компанії, бізнес може впасти. Коли даєте обіцянки клієнтам, ви повинні їх виконувати. Добре ім'я простує попереду вас, а погана слава буде вас переслідувати довіку. Це потрібно враховувати у взаємовідносинах з усіма — від потенційних інвесторів і постачальників до співробітників. Погана репутація негативно відображається на прибутках підприємства, а також його інвестиційній привабливості.

На ваш погляд, чи стежать за своєю репутацією великі українські компанії?

Серед великих українських компаній є ті, хто стежить за своєю репутацією, і ті, хто не надає цьому питанню достатньо уваги. Перед тим, як надати компанії право бути членом Американської торговельної палати в Україні, ми ретельно перевіряємо її на порядність. Зокрема з'ясовуємо, чи сплачує вона податки, чи не задіяна вона у корупційних скандалах, чи дотримується чинного українського законодавства, зокрема трудового, у своїй діяльності. На користь репутації грає підтримка документообігу у належному стані.

На користь репутації загалом грають і ЗМІ, особливо міжнародні. Я думаю, якщо одна стаття вийшла в міжнародних засобах масової інформації, вона варта кількох десятків хороших статей, які вийшли в місцевих.

Як ви вважаєте, що визначає репутацію сучасної великої компанії?

Для бізнесу добра репутація це питання перш за все довіри. Вона довго будується і це потрібно робити на цінностях. Але ці цінності треба не просто декларувати, ними треба жити. Ми живемо в такому суспільстві, що якщо ти декларуєш одні цінності, а живеш іншими, то це дуже швидко можна виявити. Особливо сьогодні, коли в кожного є камера, мобільний телефон в кишені. Зараз ми часто бачимо, як втрачають репутацію, яка будувалася роками, буквально за 1 день.

Американська торговельна палата в Україні створила перелік основних принципів, які рекомендуються до виконання компаніями-членами Палати. Дотримання принципів, наведених нижче, забезпечить великій компанії хорошу репутацію, наприклад, вести бізнес, дотримуючись українського законодавства, уникати неетичних та корупційних дій.

Якою має бути промислова компанія, щоб вона сприймалася як національний бренд, яким країна може пишатися?

В самої України імідж дуже сильно спотворений. У міжнародній спільноті якщо сказати "Україна" — то це одразу викликає негативне сприйняття. Це пов'язано насамперед із ситуацією на сході України, з корупцією. В репутації є емоційні фактори, проте існують і раціональні. Думаю, що бренди дуже часто будуються на емоційному факторі. Якщо взяти деякі великі світові бренди, то там велика кількість саме емоційної складової. Але це коштує мільярди доларів. Плюс — в багатьох цих компаніях є особистості. Ця персоніфікація йде через власника або генерального директора і вже потім — через співробітників.

У "брендовій" українській компанії не повинно бути корупції. Діяльність компаній має бути прозорою, наприклад, як зараз у "Нафтогазу". Також важлива інноваційність, унікальність. Наприклад, український "Антонов". Це унікальний продукт, я думаю, що він може досить гарно позиціонуватися. І навколо прозорості та інноваційності можна сформувати хороший імідж.

Як впливає репутація власника на компанії, що входять в ту чи іншу бізнес-групу?

Репутація директора формує 45% репутації компанії, яку він очолює. Хороша репутація топ-менеджера забезпечує інвестиції у розвиток компанії, формує позитивний імідж організації у медіа-середовищі, захищає від негативного впливу криз, допомагає залучити до роботи в компанії високопрофесійних фахівців та уникнути плинності кадрів.

Бути українською компанією сьогодні — це нелегко

Які репутаційні ризики ви вбачаєте для українських компаній?

Бути українською компанією сьогодні — це нелегко. Тому що негатив, який іде від бренду "Україна", може спотворювати імідж підприємства. Є деякі компанії, які зараз вагаються, чи їм себе позиціонувати як українські компанії, чи як міжнародні.

Будь-яка країна, де є відкритий конфлікт — це негатив у репутаційній площині. Втім найбільший ризик, який ми бачимо для потенційних інвесторів — це корупція. Можливо, це навіть ще масивніше, ніж війна.

Однак зараз навіть за короткий час можна змінити репутацію у будь-який бік. Наприклад, "Нафтогаз", який довгий час вважали корумпованою компанією, останніми роками напрацював добру репутацію. Ми очікуємо, що щось подібне може відбутися і з іншими державними підприємствами. Якщо мати правильні налаштування, які йдуть "згори", це може докорінно змінити всю компанію.

Якщо говорити про сприйняття України, її все-таки сприймають більше як індустріальну державу?

Її сприймають більше як сільськогосподарську.

Що потрібно зробити Україні, щоб змінити вектор сприйняття на пост-індустріальну державу, яка розвивається в напрямку доданої вартості в технологіях?

Я думаю, що на це може вплинути динамічний розвиток технологій. Наприклад, в Україні дуже добре розвивається сектор IT. Нам потрібно почати зі зміни власної репутації, адже деякі банки соромляться говорити про те, що їх програмісти з України, або що є великі компанії, котрі збирають у нас авто чи виробляють для них деталі. Якщо ж ми викорінимо цей негатив про корупцію, шахрайство та інші явища, які роблять Україну непривабливою, про неї почнуть більше говорити, як про технологічну та інноваційну державу. І це зерно доброго іміджу проросте.

Ви згадували про те, що перевіряєте компанію перед прийняттям до членів Американської торговельної палати в Україні. А в чому полягає місія палати?

Американська торговельна палата в Україні — одна з найактивніших та найвпливовіших громадських неприбуткових організацій серед бізнес-асоціацій, що діють в Україні. Одним з її головних завдань є представництво інтересів іноземних інвесторів, які працюють в Україні, а також сприяння появі нових. Місія її діяльності в Україні складається з трьох важливих напрямів: B2G (Підтримувати дієвий діалог між бізнесом і владою); B2B (Постійно створювати можливості для бізнес-партнерства); B2U (Просувати Україну в світі як привабливий напрям для інвестицій).

Ми твердо переконані, що удосконалення вітчизняного законодавства, приведення його у відповідність до європейських стандартів, є основою для побудови економічно незалежної та сильної України.

Що потрібно зробити, щоб поліпшити умови ведення бізнесу в Україні?

Щороку Американська торговельна палата в Україні визначає пріоритети аби спрямувати зусилля організації на розвиток найважливіших аспектів економіки, які матимуть суттєвий вплив на процвітання країни в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Наразі ми прагнемо продовження та прискорення імплементації реформ, а також залучення прямих іноземних інвестицій. Основним завданням у 2017 році має залишатися трансформація економіки. Проте цього можна досягти лише шляхом проведення глибинних, чітких, реальних реформ. Боротьба з корупцією має залишатися пріоритетом №1 для покращення бізнес-клімату.

Пріоритетами для Палати зараз є: у сфері охорони здоров'я — спрощення процедур реєстрації лікарських засобів і підвищення прозорості державних закупівель; у сфері захисту прав інтелектуальної власності — створення та розвиток загальної, дієвої правової та інституційної бази; забезпечення прозорості всіх процесів на основі балансу між державними інтересами та потребами бізнесу в сфері інфраструктури, банківському та енергетичному секторах; а також спрощення процедури відшкодування ПДВ і покращення податкового адміністрування, вдосконалення процедур отримання санітарно-гігієнічних висновків, сертифікація насіння та реєстрація пестицидів.