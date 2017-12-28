В "Укрзализныце" рассказали, как будут избавляться от "зайцев" в электричках

"Укрзализныця" в борьбе с нелегальными пассажирами в пригородных поездах планирует снабдить контролеров видеорегистраторами, внедрить электронную оплату билетов через QR-код и усилить охрану. Об этом в интервью Delo.ua сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Первое — на этих ("челночных") электричках УЗ внедрила видеорегистраторы у контролеров. В перспективе видеорегистраторы у контролеров появятся во всех пригородных электричках. Второе — мы ведем переговоры с "Ощадбанком", с государственными банками, с платежными системами, чтобы внедрить электронную оплату билетов через QR-код… Третье — нам необходим дополнительный контроль со стороны наших внутренних служб", — рассказал Кравцов.

По его словам, для того, чтобы "установить контроль на пригородных электричках, необходимы сотни миллионов гривен".

"Если говорить о масштабной программе по всей стране, это сотни миллионов гривен. Учитывая высокий уровень убыточности пригородного движения, если мы сможем приблизиться к нулевому показателю экономической эффективности, то это будет очень хороший проект с точки зрения окупаемости", — рассказал Кравцов.