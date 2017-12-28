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В "Укрзализныце" рассказали, как будут избавляться от "зайцев" в электричках

28 декабря 2017, 19:32
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Бороться с "зайцами" в УЗ будут с помощью видеорегистраторов, электронной оплаты билетов через QR-код и усиления охраны

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"Укрзализныця" в борьбе с нелегальными пассажирами в пригородных поездах планирует снабдить контролеров видеорегистраторами, внедрить электронную оплату билетов через QR-код и усилить охрану. Об этом в интервью Delo.ua сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Первое — на этих ("челночных") электричках УЗ внедрила видеорегистраторы у контролеров. В перспективе видеорегистраторы у контролеров появятся во всех пригородных электричках. Второе — мы ведем переговоры с "Ощадбанком", с государственными банками, с платежными системами, чтобы внедрить электронную оплату билетов через QR-код… Третье — нам необходим дополнительный контроль со стороны наших внутренних служб", — рассказал Кравцов.

По его словам, для того, чтобы "установить контроль на пригородных электричках, необходимы сотни миллионов гривен".

"Если говорить о масштабной программе по всей стране, это сотни миллионов гривен. Учитывая высокий уровень убыточности пригородного движения, если мы сможем приблизиться к нулевому показателю экономической эффективности, то это будет очень хороший проект с точки зрения окупаемости", — рассказал Кравцов.

По материалам: Дело.UA
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Теги: укрзалізниця , железная дорога , пассажирские перевозки , билеты

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