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1 час назад

В веб-версии Instagram появилась возможность отправлять личные сообщения

Обновление уже доступно по всему миру

В веб-версии Instagram появилась возможность отправлять личные сообщения В веб-версии Instagram появилась возможность отправлять личные сообщения
Новый функции Instagram. Фото: twitter.com/instagram

В веб-версии социальной сети Instagram открыли возможность отправлять личные сообщения.

Ранее сообщения были только в приложении, говорится в уведомлении компании в Twitter.

Кратко и по делу в Telegram

На данный момент обновление доступно по всему миру.

Указано, что Instagram начал тестировать обновления с января 2020 года. С тех пор компания добавила обновления в интерфейс, чтобы он максимально был похож на мобильную версию.

Предполагается, что сообщения в веб-версии будут удобными для журналистов, блоггеров, SMM-менеджеров и владельцев малого бизнеса, которые постоянно пользуются Instagram.

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