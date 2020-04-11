В веб-версии Instagram появилась возможность отправлять личные сообщения

В веб-версии социальной сети Instagram открыли возможность отправлять личные сообщения.

Ранее сообщения были только в приложении, говорится в уведомлении компании в Twitter.

На данный момент обновление доступно по всему миру.

Указано, что Instagram начал тестировать обновления с января 2020 года. С тех пор компания добавила обновления в интерфейс, чтобы он максимально был похож на мобильную версию.

Предполагается, что сообщения в веб-версии будут удобными для журналистов, блоггеров, SMM-менеджеров и владельцев малого бизнеса, которые постоянно пользуются Instagram.

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Ранее австралийские власти подали иск в федеральный суд страны на американскую компанию Facebook из-за нарушения закона о конфиденциальности.

Также сообщалось, что Twitter купила компанию Chroma Labs, разрабатывающую инструменты для создания и редактирования "Историй".