Вакантность ТРЦ "Караван" снизилась до 1,8%

Сеть торгово-развлекательных центров "Караван" за последние два года смогла существенно снизить показатель вакантности площадей. "В самый сложный для отрасли период мы фиксировали вакантность на уровне 3%. И это был худший показатель, обусловленный вводом в эксплуатацию нового блока площадью около 10 тыс. кв. м в нашем днепровском торгово-развлекательном центре (это был 2014 год). На сегодняшний день мы имеем средний показатель вакантности объектов на уровне 1,8%", — рассказал генеральный директор компании DCH Real Estate (управляющая компания сети ТРЦ "Караван") Даниил Владов в интервью РБК.

По его словам, по состоянию на II полугодие 2016 года средняя вакантность украинских ТРЦ составляет около 5,6%, что существенно ниже докризисных показателей (около 3,4-4% в 2013 году), но выше рекордных для рынка 9,5% во II квартале 2014 года.

Хорошую динамику "Каравана" Даниил Владов объясняет как стабилизацией ситуации во всей отрасли, так и расширением функционала ТРЦ. "Мы приняли целый ряд нестандартных решений для минимизации вакантности в период кризиса — открытие визового центра, аллеи услуг, салонов электромобилей и пр. Кроме того, в наиболее острый для рынка период мы практиковали работу в формате pop-up store, площади сдавались за символическую плату на короткий период", — объясняет гендиректор DCH Real Estate.

Кроме того, происходило наращивание развлекательной функции в сети. "Если в период с 2010 до 2012 года было организовано 8 массовых мероприятий, то с 2013 года их было уже 28 в каждом из трех ТРЦ: фестивали, спортивные мероприятия, детские праздники и пр.", — акцентировал внимание гендиректор DCH Real Estate. Это позволили ТРЦ "Караван" за три квартала 2016 года нарастить поток посетителей у якорных арендаторов в среднем на 9%.