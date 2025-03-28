Ведення бізнесу в Чехії: особливості оподаткування

Підприємницька активність у Чехії демонструє стабільне зростання, приваблюючи бізнесменів з різних куточків світу. Статистика 2024 року відображає безпрецедентний розвиток бізнес-середовища: за рік зареєстровано понад 47 000 нових підприємств.

Це дуже яскраво ілюструє довіру інвесторів до чеської економіки. Про податки в Чехії та особливості ведення бізнесу в ції країні читайте в цьому матеріалі.

Особливості ведення бізнесу в Чехії

Міжнародні рейтинги вже не перший рік наголошують на привабливості чеського ринку для підприємництва. Зокрема, за оцінкою Міжнародного інституту розвитку менеджменту, країна впевнено утримує 18-ту позицію у Світовому рейтингу конкурентоспроможності.

Це демонструє високу стійкість економічної системи та сприятливі умови для бізнесу. Ведення бізнесу в Чехії має низку ключових переваг, які полягають в наступному:

стратегічне розташування в центрі Європи;

розвинена транспортна інфраструктура;

доступ до європейського ринку;

кваліфікована робоча сила;

політична та економічна стабільність.

До того ж додаткова система Чехії відповідає європейським стандартам та забезпечує прозорі умови для підприємництва. Країна підтримує розгалужену мережу міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, що спрощує ведення міжнародного бізнесу та захищає інтереси інвесторів.

Форма компанії

Загалом є дві форми ведення бізнесу в Чехії. Це Товариство з обмеженою відповідальністю (s.r.o.), і воно має суттєві переваги для підприємців. На відміну від українських компаній, у чеських s.r.o. може бути не лише кілька засновників, але й кілька директорів, які мають право діяти від імені компанії без довіреності.

Причому директор не зобов’язаний отримувати заробітну плату, якщо на це немає окремої угоди. В Україні ж найчастіше один директор є основною фігурою управління компанією.

Різниця у відповідальності

У Чехії засновник s.r.o. не несе особистої відповідальності за зобов’язання компанії, адже її відповідальність обмежується статутним капіталом.

Для порівняння: українські підприємці навіть у формі ТОВ часто можуть стикатися з випадками, коли особиста відповідальність фактично присутня через бюрократичні особливості.

Приватний підприємець: простота реєстрації та оподаткування

Свого роду ФОП в Чехії виступає статус приватного підприємництва (OSVČ) у Чехії має ряд переваг, зокрема простішу реєстрацію та можливість скористатися спеціальними режимами оподаткування. Наприклад, при доході до 2 мільйонів крон на рік можна працювати за паушальним режимом, сплачуючи фіксований щомісячний внесок, що значно спрощує ведення бухгалтерії.

В Україні натомість також є спрощена система оподаткування (єдиний податок). Але тут є суттєва різниця: вона має більше обмежень, наприклад, за кількістю найманих працівників.

Податки та внески

У Чехії ставка податку на прибуток для юридичних осіб становить 19%, а для фізичних осіб – 15% (про це детальніше поговоримо далі). Але нюанс тут в тому, що для отримання чистого прибутку власник компанії повинен додатково сплатити ще 15% податку на дивіденди.

Для приватних підприємців, що ведуть бізнес в Чехії ця проблема відсутня: вони вільно розпоряджаються своїм доходом після сплати основних податків.

Крім того, у Чехії підприємці повинні сплачувати внески на соціальне та медичне страхування, які часто перевищують сам податок на доходи. А от в Україні податкове навантаження на ФОП дещо менше, особливо на першій і другій групах спрощеної системи.

Гнучкість та стабільність бізнесу

Українці, які отримали візу тимчасового захисту, можуть швидко зареєструватися як приватні підприємці, однак цей статус діє лише до закінчення терміну дії візи.

Своєю чергою, компанія s.r.o. залишається незалежною від статусу її власника чи місця його проживання. В Україні ж реєстрація бізнесу для іноземців складніша і часто пов’язана з додатковими юридичними процедурами.

Можливість припинення діяльності

Чеські приватні підприємці мають можливість призупинити діяльність (což přerušená činnost). Тобто, ФОП в Чехії мають більше гнучкості, тоді як компанія s.r.o. працює доти, доки її не ліквідують або не продадуть.

В Україні припинення діяльності ФОП також є відносно простою процедурою, тоді як ліквідація ТОВ може бути тривалою та складною.

Загалом, вести бізнес у Чехії зручніше завдяки зрозумілим правилам, наявності пільгових режимів та стабільній законодавчій базі. Приватне підприємництво підходить для малого бізнесу, тоді як реєстрація компанії – для довготривалих інвестицій та стабільного розвитку.

Особливості податкової системи в Чехії

Цікаво, що податкова система в Чехії заснована на принципі загальносвітового доходу. Це означає, що резиденти країни сплачують податки з усіх своїх доходів, незалежно від того, де вони отримані. Натомість нерезиденти оподатковуються лише на прибуток, отриманий у Чехії.

Резидентами вважаються підприємства, зареєстровані в країні, або компанії, чиє управління здійснюється з Чехії. А от постійними представництвами визнаються бізнеси, що мають тут постійне місце діяльності. Так, у Чехії діє така система податків:

Податок на прибуток : 19% для юридичних осіб. Дивіденди оподатковуються за ставкою 15%, а для компаній з країн без податкових угод – 35%.

Податок на доходи фізичних осіб : 15% для основних доходів і 23% для доходів, що перевищують 1 935 552 CZK на рік (станом на 2023 рік).

Податок на додану вартість (ПДВ, VAT) : стандартна ставка – 21%, знижена – 15% (для продовольчих товарів, готелів, транспорту, медицини) та 10% (для дитячого харчування, газет, книг). Нульова ставка діє для експорту та міжнародних перевезень в межах ЄС.

Оподаткування відсотків та роялті : 15% для стандартних виплат нерезидентам, 35% – для країн без податкових угод. Знижені ставки можливі за угодами про уникнення подвійного оподаткування.

Соціальні та медичні внески : працівники сплачують 7,1% на соціальне страхування і 4,5% на медичне страхування, роботодавці – 24,8% і 9% відповідно.

Мінімальна межа для реєстрації платником ПДВ : 1 000 000 CZK оподатковуваних операцій за останні 12 місяців. Для нерезидентів реєстрація обов’язкова незалежно від обороту.

Для приватних підприємців передбачено спеціальний режим паушального оподаткування, який суттєво спрощує податковий облік. Цей режим доступний для підприємців з річним доходом до 2 мільйонів чеських крон та передбачає сплату фіксованої суми щомісяця.

Податок на прибуток підприємств

Стандартна ставка податку на прибуток для компаній становить 19%. Податковий період триває 12 місяців, і компанії можуть обрати календарний рік або інший звітний період.

Річна податкова декларація подається протягом трьох місяців після завершення податкового періоду, з можливістю продовження цього терміну за рішенням податкових органів. Компанії, зобов'язані проходити аудит, мають шестимісячний термін для подання декларації. Розмір та частота авансових платежів залежать від суми податкового зобов'язання за попередній рік.

Податок на додану вартість (ПДВ)

ПДВ є важливим компонентом податкова система Чехії. Податкові декларації з ПДВ подаються щомісяця до 25 числа, і в цей же термін необхідно сплатити податок. Якщо оборот компанії за попередній рік не перевищує 10 мільйонів крон, дозволяється подавати декларацію щоквартально.

Нові підприємства, зареєстровані платниками ПДВ менше трьох років тому, ненадійні платники та компанії з груповою реєстрацією зобов'язані подавати звітність щомісяця. Декларації подаються в електронному вигляді, а індивідуальні підприємці з річним оборотом до 6 мільйонів крон можуть використовувати для цього сайт Фінансової Адміністрації Чеської Республіки.

Коли платити податки в Чехії

Важливим аспектом ведення бізнесу в Чехії є дотримання термінів подання звітності. Основні вимоги до звітності та обліку:

Щомісячна звітність з ПДВ до 25 числа.

Соціальні внески сплачуються до 20 числа.

Обов'язковий аудит для великих підприємств.

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до чеських стандартів.

При цьому компанії повинні надавати річні звіти до податкових органів не пізніше 31 березня наступного року.

Що змінилося у 2025 році?

У 2025 році запроваджуються нові правила оподаткування онлайн-послуг та соціального страхування. Зокрема, змінюється принцип визначення місця надання послуг у сфері культури, спорту та освіти, а також встановлюється новий ліміт заробітку для участі в соціальному страхуванні. Важливі нововведення у податковій системі Чехії 2025 року включають наступні аспекти:

Зміна правил оподаткування цифрових послуг.

Оновлений поріг соціального страхування.

Розширення електронної звітності.

Спрощення процедур для малого бізнесу.

При цьому Чеське законодавство передбачає суворі санкції за порушення податкового законодавства. Так, несвоєчасна сплата податків може призвести до штрафів розміром до 100 000 чеських крон, тому важливо дотримуватися всіх встановлених термінів та вимог.